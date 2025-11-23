À¶¸¶ÏÂÇî»á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î»àµå¤È¤Ï¡©¡¡»Ë¾åºÇÂ¿¤Î196¸Ä¼õ¤±¤ë¤â¡ÖÉÝ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Èò¤±¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡NHK¡¡BS¡Öµå¼±ñ¡Á¥×¥íÌîµå¤¬100ÇÜ³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¥¡¼¥ï¡¼¥É¤¿¤Á¡Á¡×¡ÊÆüÍË¸å9¡¦00¡Ë¤¬23Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢µð¿ÍOB¤ÎÀ¶¸¶ÏÂÇî»á¡Ê58¡Ë¤¬VTR½Ð±é¡£¤³¤ÎÆü¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡Ö»àµå¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡À¶¸¶»á¤Ï23Ç¯´Ö¤Î¸½ÌòÀ¸³è¤Ç¥×¥íÌîµå»Ë¾åºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë196¸Ä¤Î»àµå¤ò¼õ¤±¤¿¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é»àµå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ì¤ë¤³¤È¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤Ê¤¤¤è¤Í¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£¡Ö²¶¡¢¥µ¥è¥Ê¥é°ÂÂÇ¡Ê20ËÜ¡Ë¤È¥µ¥è¥Ê¥éËÜÎÝÂÇ¡Ê12ËÜ¡Ë¤¬ÆüËÜ°ì¤ä¤Í¤ó¤±¤É¡Ä¡×¤È¥¸¥ç¡¼¥¯¤âÈô¤Ð¤·¤¿¡£
¡¡»àµå¤ÎÂ¿¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¡Ê¼«¿È¤¬¡Ë¥»¥ó¥¿¡¼¤«¤é±¦Êý¸þ¤Ø¤ÎÂÇµå¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÆ§¤ß¹þ¤Þ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÆâ³Ñ¤ËÅê¤²¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤È»×¤¦¡£¤¢¤ë°ÕÌ£¶²ÉÝ¿´¤òÍ¿¤¨¤ë¤¿¤á¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£¤¿¤ÀÅö»þ¤«¤é¡ÖÉÝ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤è¤¯Æ¨¤²¤ë¤Î¤¬²¼¼ê¤À¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤â¤½¤âÈò¤±¤ë¤Ä¤â¤ê¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Åö¤Æ¤é¤ì¤Æ¤âÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤ó¤À¤È¤¤¤¦¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÈÀ¶¸¶»á¤Ë¤È¤Ã¤Æ»àµå¤È¤Ï¡©¡É¤È¤ÎÌä¤¤¤Ë¤Ï¡Ö·®¾Ï¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬»àµå¤Çµ¾À·¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ÇÂ¾¤ÎÂÇ¼Ô¤¬³Ú¤ËÂÇ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¡£¥Á¡¼¥à¥×¥ì¡¼¤Î°ì¤Ä¡×¤È¤Î¹Í¤¨¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£