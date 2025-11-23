有楽町マルイにROSIER by Her lip to初常設店♪新作B.B.Braや限定アイテムが勢ぞろい

ランジェリーブランド「ROSIER by Her lip to」と、ビューティブランド「Her lip to BEAUTY」が併設する初の常設店舗が有楽町マルイ 3Fにオープンしました。ROSIERはブランド初の常設店、BEAUTYは東京初の常設店となり、2つの世界観が融合した特別な空間に♡店頭では、理想の“まる胸”を叶える新作ブラ「B.B.Bra」やオードパルファム「NUDE PEARL」の先行販売、さらに数量限定アイテムや店舗限定ノベルティまで、見逃せないラインナップが並びます。

新作「B.B.Bra」先行発売で理想のまる胸に

ROSIER by Her lip toでは、すべての女性のベストバランスを追求した「B.B.Bra（ビービーブラ）」が先行発売。

脇高設計で脇肉をバストへ寄せ、高さのある美しいシルエットをメイクします。サイズに合わせて厚みを変えたモールドカップが、自然に整った“まる胸”を実現。

価格は5,800円（税込）、カラーはrose・blackの2色展開。サイズはB65～F75まで豊富にそろいます。

あわせて着用できる「B.B.Shorts」（3,200円／S・M・L／rose・black）もラインナップしています。

NUDE PEARLの香りが先行登場

Her lip to BEAUTYからは、「OUR STORY」シリーズの新作オードパルファム「Eau de Parfum - NUDE PEARL -」が登場。

ティーローズの上品さにキャラメルの甘さ、さらにブラックペッパーやクラリセージのスパイシーさを重ねた奥行きのある香りが魅力です。

気品ある女性像を映し出すこの香りは、有楽町マルイ店で先行販売され、30ml 8,500円（税込）で購入できます。

限定アイテム＆店舗限定ノベルティも魅力

店舗オープンを記念し、大理石のミラートレイやジャーナル、メイクポーチ、ルームディフューザー、ポーチセットなど限定アイテムを数量限定で販売。

また、有楽町マルイ店だけのショッピングノベルティ「Bicolor Satin Hairband & Scrunchie Set」も登場。

ROSIERとBEAUTYそれぞれの商品を1点以上、合計18,000円（税込）以上購入するとプレゼントされます。特別感あふれるアイテムは早めのチェックがおすすめです♪

2ブランドの世界観が出会う特別な空間へ

有楽町マルイの新店舗は、ROSIERの上質なランジェリーとHer lip to BEAUTYの洗練された香りや雑貨が共存する、ここにしかない空間。

自分を慈しむような穏やかな時間が流れ、ショッピングを通して“心まで整う”ような特別な体験が叶います。

新作の先行発売や限定アイテム、ノベルティなど魅力が満載のこの場所で、自分だけのときめくアイテムを見つけてみてください♪