¡Ö¤·¤Ó¤ì¤ë¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¡×¡¡V¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¤¬J2Í¥¾¡¡õJ1¾º³Ê¤Ø²¦¼ê¡¡Æ®ÉÂÃæ¤ÎÆ±Î½·ãÎå¤Ë±þ¤¨¤ë
¡¡¢¡ÌÀ¼£°ÂÅÄÀ¸Ì¿J2¥ê¡¼¥°Âè37ÀáÄ¹ºê2¡½1¿å¸Í¡Ê23Æü¡¦¥Ô¡¼¥¹¥¹¥¿¥¸¥¢¥àbySoftBank¡Ë
¡¡J1¾º³Ê¤³¤½¤ªÍÂ¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Û¡¼¥àºÇ½ªÀï¤ÇÅ·²¦»³¤òÀ©¤·¤¿¡£ºò½©³«¶È¤·¤¿¥Ô¡¼¥¹¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇºÇÂ¿¤Î2Ëü4¿Í¤¬½¸¤Þ¤ëÃæ¡¢Ä¹ºê¤¬¿å¸Í¤òÇË¤Ã¤Æ¼ó°Ì¤ËÉâ¾å¡£8Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÈá´ê¤ÏÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¡¢¹âÌÚÂöÌé´ÆÆÄ¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó¤Ë¾º³Ê¤ò¤ª¸«¤»¤Ç¤¤ì¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¼¡¾¡¤Æ¤Ð¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬Ë¾¤à¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤ë¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡ÂçÀ¼±ç¤Î¸å²¡¤·¤ò¼õ¤±¡¢J2ºÇÂ¿ÆÀÅÀ¤Î¹¶·â¿Ø¤¬°ÒÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£Á°È¾6Ê¬¡¢FK¤«¤é¿·°æ°ìÍÔ¤¬±¦Â¤ÇÀèÀ©¡£Æ±34Ê¬¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤¿¤¬¡¢1¥È¥Ã¥×¤Î¸å¤í¤Ë¤¤¤¿¥Þ¥Æ¥¦¥¹¥¸¥§¥º¥¹¤ò¸åÈ¾¤ÏºÇÁ°Àþ¤ËÃÖ¤¯¤Ê¤ÉÉÛ¿Ø¤òÊÑ¤¨¡¢¹¶·â¤Ë¸ü¤ß¤ò¤â¤¿¤»¤¿¡£
¡¡Æ±20Ê¬¤Ë¥Þ¥Æ¥¦¥¹¥¸¥§¥º¥¹¤¬PK¤ò·è¤á¡¢J2¥È¥Ã¥×¤Î19ÆÀÅÀÌÜ¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¤ËÀ®¸ù¡£¹âÌÚ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë·Ð¸³ÃÍ¤¬¤¢¤ê¡¢²ò¾Ã¤Ç¤¤ëÉôÊ¬¤Ë¤ï¤ì¤ï¤ì¤¬¼ê¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤ò¤¤¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÊä¤¨¤¿¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç¤Ï°À¼ðáç¤ÇÎÅÍÜÃæ¤ÎÌ¾ÁÒ¹ª¤¬´ÑÀï¡£»î¹çÁ°Æü¤ÎÎý½¬¤Ë¤âË¬¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤·¤Ó¤ì¤ë»î¹ç¤À¤±¤É¤½¤Î¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È¤Î·ãÎå¤Ë¡¢ÊÆÅÄÈ»Ìé¤Ï¡Ö¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡×¡£²Ì´º¤Ê¥É¥ê¥Ö¥ëÆÍÇË¤Ç·è¾¡ÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëPK¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ½ªÀï¤Ï¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç4°ÌÆÁÅç¤ÈÂÐÀï¡£°ú¤Ê¬¤±°Ê¾å¤Ê¤é¼«ÎÏ¤Ç¤ÎJ1¾º³Ê¤¬·è¤Þ¤ë¡£¸µÆüËÜÂåÉ½¤Î»³¸ý·Ö¼ç¾¤Ï¡Ö2°Ì¤È1°Ì¤Ç¤ÏÁ´Á³°ã¤¦¡£Í¥¾¡¤·¤ÆJ1¤Ë¾å¤¬¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£¡Ê°ËÆ£À¥Î¤²Ã¡Ë