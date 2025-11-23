¡Ö¼ì·®¾Þ¤Ç¤Ï¡¢¤È¡×µÁ¥ÎÉÙ»Î¤¬µ»Ç½¾Þ¤Ë¶Ã¤¡¡2·åÇòÀ±Æ¨¤·²ù¤·¤µ¤â¡ÚÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê¡Û
¡¡¢¡ÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½êÀé½©³Ú¡¡¹â°Â¡Ê²¡¤·ÅÝ¤·¡ËµÁ¥ÎÉÙ»Î¡Ê23Æü¡¢Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë
¡¡µÁ¥ÎÉÙ»Î¡Ê·§ËÜ¸©±§ÅÚ»Ô½Ð¿È¡Ë¤¬µ»Ç½¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£´ºÆ®¾Þ¤È¤Î¥À¥Ö¥ë¼õ¾Þ¤À¤Ã¤¿¿·ÆþËë¤ÎÌ¾¸Å²°¾ì½ê°ÊÍè2ÅÙÌÜ¡£²£¹ËÂç¤ÎÎ¤¤ÈÍ¥¾¡¤·¤¿°ÂÀÄ¶Ó¤òÏ¢ÇË¤·¤¿¤À¤±¤Ë¡Ö¼þ¤ê¤«¤é¼ì·®¾Þ¤Ç¤Ï¡¢¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£µ»Ç½¾Þ¤È¤Ï¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£Àé½©³Ú¤Ï¹â°Â¤ËÇÔ¤ì¡ÖÌÜÉ¸¤Î2·åÇòÀ±¤ËÆÏ¤«¤º²ù¤·¤¤¡×¡£¤½¤ì¤Ç¤â¾ì½êÁ°¤Ë±¦µÓ¤òÄË¤á¡¢µÙ¾ì¤ò¸¡Æ¤¤·¤¿Ãæ¤Ç¤Î³èÌö¤Ë¡Ö¤±¤¬¤ò¤¹¤ëÁ°¤Î·Î¸Å¤ÎÃù¶â¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤Ê¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£