※このお話は作者おにぎり2525さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。

■これまでのあらすじ結婚3年目を迎えた主人公の妻が、待望の妊娠。だが、本格的につわりが始まると妻が日に日にワガママになっていく。しばらくして、妻は"実家に帰る"という置き手紙を残して姿を消すが、実際には知らない男性と子どもと3人で暮らしていた。探偵の調査によって、相手は離婚歴のある妻の元上司だと判明。夫が問い詰めると妻は離婚を切り出し、「子どもはいらない」と言い出す。出産後、事実を知った義父が大激怒。相手男性を呼び出そうとするが、「俺には関係ない」と逃げられてしまう。妻とは離婚に向けた話し合いが進み、養育費として月々3万5000円を提示。しかし減額を要求され、仕方なく3万4000円に下げると「セコクない？（笑）」とバカにするような返信が来て…。