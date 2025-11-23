最後まで自分勝手すぎる…言いたい放題の妻が差し出したのは!?【妊娠中の妻にかくされた秘密 Vol.49】
※このお話は作者おにぎり2525さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。
■これまでのあらすじ
結婚3年目を迎えた主人公の妻が、待望の妊娠。だが、本格的につわりが始まると妻が日に日にワガママになっていく。しばらくして、妻は"実家に帰る"という置き手紙を残して姿を消すが、実際には知らない男性と子どもと3人で暮らしていた。
探偵の調査によって、相手は離婚歴のある妻の元上司だと判明。夫が問い詰めると妻は離婚を切り出し、「子どもはいらない」と言い出す。出産後、事実を知った義父が大激怒。相手男性を呼び出そうとするが、「俺には関係ない」と逃げられてしまう。
妻とは離婚に向けた話し合いが進み、養育費として月々3万5000円を提示。しかし減額を要求され、仕方なく3万4000円に下げると「セコクない？（笑）」とバカにするような返信が来て…。
相変わらず態度が悪く、サラリと渡された離婚届…。
田所に裏切られて、「私が悪かった」と泣きついてこなかったことは、逆によかったのかもしれませんね。
とはいえ妻には、夫に言いたいことがあるようで…？
(おにぎり2525)