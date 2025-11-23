Snow Manの目黒蓮さん（28）が22日に高級ブランドのイベントに登場。今年、印象に残った出来事を振り返りました。

目黒さんが登場したのは、『ブルガリ アンバサダー就任記者発表会』です。目黒さんは「自分もアンバサダーとして、輝くのはもちろんそうなんですけど、真の輝きをしっかり放てるような。そんな存在になれるように、自分自身も挑戦し続けていきたいなと思っています」と挨拶しました。

プライベートで、店舗に訪れたことがあるそうで「仕事の合間にこそっと行ったんですよ。お買い物をして、最後に名前を書くじゃないですか。名前を書いたときに店員さんに“やっぱそうですよね”って言われて、“あ、そうです…”って言った思い出があります」と、恥ずかしそうに語りました。

さらに、“今年、印象に残った出来事”を聞かれると「本当にたくさんの色々なチャレンジをやらせていただいて。特に今年は、Snow Manでスタジアムや、国立（競技場）のステージに立たせていただけて。個人的には、5周年までにSnow Manでスタジアムに立っていたいというイメージはずっとしていたので、それが1つかなってうれしかったです」とコメントしました。