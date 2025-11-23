メジャー挑戦を目指してポスティング申請中の巨人・岡本和真内野手が２３日、東京ドームで行われた「ジャイアンツ・ファンフェスタ２０２５ Ｐｒｅｓｅｎｔｅｄ ｂｙ Ｆａｎａｔｉｃｓ」に参加した。

イベントが終了後には、自身の登場曲である「希望の轍」が流れる演出の中、一人で場内をゆっくりと一周。ファンからの「岡本コール」と応援歌も響き渡った。岡本は帽子を取って、歓声に応え続けた。「わざわざ、そういう雰囲気にしてもらったんで、すごいありがたいなと思いましたし、声援もすごかったんで、うれしかったです」と実感を込めた。

長野の引退セレモニーでは最終盤にナインが長野を胴上げしようと準備している中で、長野から呼び出されて自身が先に胴上げされ７回、宙に舞った。長野の引退会見時には逆サプライズで花束をもらっていたこともあり、「どこかでくるかなとはちょっとはじめは思ってて。でもまあ終わったんで、まさか胴上げがあるとは。あそこはちょっと油断してた。長野さんのことなんで、あの花のパターンがあったんで警戒は一応していて。『さすがにこんなときにしたらやばいやろな』とは思ってたんで、でも最後の最後にきましたね」と笑みを浮かべた。

今オフ、ポスティングシステムを利用してのメジャー挑戦を目指し、すでに申請を行った。交渉期間は米東部時間の２１日午前８時（日本時間同日午後１０時）から来年１月４日午後５時（日本時間５日午前７時）までの４５日間。「まだ決まったわけでもないですし、どうなるかわからないですけど、本当に決まった時には頑張りたいなと思います」と決意を新たにした。