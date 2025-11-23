カタールで１２月１日から１８日まで開催されるアラブ諸国の王者を決めるアラブ杯の公式マスコット『ジュハ（Ｊｕｈａ）』が発表となった。同マスコットはアラブ文学の人気キャラクターからインスピレーションを得ており、大会を盛り上げる存在となる。また同大会に向け、カタール代表ＦＷアルモエズ・アリは「カタールを代表し、国のユニホームを着ることは最高の栄誉です。特別な気持ちです。どの試合もファンや家族に恩返しをし、国旗を掲げる責任を果たす機会です」と強い決意を示した。

カタール代表の歴代最多得点選手で、アジア杯で２度の優勝経験を持つアルモエズは、同代表で通算１２３試合で６０ゴールを記録。２６年北中米Ｗ杯への出場権を獲得したメンバーのひとりだ。「アラブ杯は、カタールと歴史と文化を共有する国々が集まる特別な大会です。選手とファンの間に兄弟愛と結束を感じることができます」。開催国のカタールは、チュニジア、シリア対南スーダンの勝者、パレスチナ対リビアの勝者と同組のグループＡ。母国でプレーすることの重要性を強調し「カタールでプレーすると、常にファンのエネルギーを感じます。彼らの情熱が私たちを鼓舞してくれます。この第２回大会は、あらゆる面で第１回大会を上回るものになることを期待しています」と話した。

また、カタールが２２年カタールＷ杯や、今月開催されたＵ―１７Ｗ杯など、ワールドクラスのサッカーイベントを継続的に開催している点についても言及。「２０２２年以降、カタールは主要な国際大会の開催能力が飛躍的に向上し、世界舞台におけるスポーツの中心地としての地位を確立しました。これは、カタールが常に挑戦をいとわず、スポーツ、特にサッカーの発展に情熱を注いでいることを示しています。これは、我が国だけでなく、地域全体にとって利益となるでしょう」と語った。