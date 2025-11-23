Photo: 納富廉邦

最近はほとんど手書きをする必要がなくなったとはいえ、まだまだボールペンは手放せない。

とくに手書きにこだわる人はともかく、とりあえず持っておきたいという場合、個人的に今、もっとも重宝すると思っているのがトンボ鉛筆の「水性ゲルボールペン モノグラフライト」（税込220円）だ。

速乾性ゲルなのに裏写りが気にならない

Photo: 納富廉邦

「モノグラフライト」はゲルインクなので書き味がとても滑らか。低粘度油性のボールペンもいいけど、滑らかさやインクがたくさん出る気持ち良さは、やはり水性や水性ゲルインクには適わない。

しかも、このペン、染料系のゲルインクなのに、速乾性と裏写りのしにくさを両立するという難しいことをやってる。書けば分かるけど、とにかく手が汚れないし、ほとんど裏写りが気にならない。

書いてる箇所がよく見えるから書くのが楽

Photo: 納富廉邦

何より助かるのは、ペン先が5mmのパイプの先にあるから、書いてる箇所がとにかく見やすいのだ。毎日手書きしてた昔ならともかく、滅多に書かなくなった今、手書きの動きを手が覚えてないから、筆記箇所がちゃんと見えることは昔以上に重要だ。

しかも、最近の手書きが要求されるシチュエーションって、書類などの欄内に書かされるケースが多いから、この性能は本当にありがたい。

Photo: 納富廉邦

ペン先がパイプになってる、いわゆる「ニードルチップ」式で細書きの場合、ペンを寝かせて書いたり、筆圧が強いと、うまくインクが出なかったり、パイプが紙に当たったりして線が不安定になりがちだけど、そこも、このペンではペン先構造の改良とインクの流量などのコントロールで解決。

適当に書いても、スムーズに書けてインクがたっぷり出るので、書いていて気持ちがいい。

このペン、ターゲットは学生だが（だから価格も抑えられているのだけど）、結果的に手書きに慣れない大人に優しいペンになっているような気がする。学生さんは細字が書ける0.38mmのタイプが好きだと思うけど、私は0.5mmが気持ちよく、見やすく書けて好きだ。