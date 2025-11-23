「最近よく手に取ってしまう！」【ユニクロ】ユニ女の「お気に入りパンツ」

毎日のコーデを考えるなかで、「迷ったときはこれ！」といえるアイテムを決めておけば、賢くオシャレが楽しめそう。それなら、どんなアイテムがおすすめ？ ── オシャレなインフルエンサーのInstagramを参考にするのが正解かも！ 今回は、マネしやすいきれいめコーデを提案する@shocogram__さん一押しの【ユニクロ】のフレアパンツをご紹介します。シルエットの美しさはもちろん、ストレッチ性やお手入れのしやすさにも期待できる優秀パンツをぜひチェックしてみて。

上品見えが狙えるフレアパンツ

【ユニクロ】「スマートフレアパンツ」\1,990（税込・セール価格）

センタープレス入りのフレアラインが美しく、スタイルアップ効果が期待できるパンツ。動きやすそうな2WAYストレッチの素材で、オンオフ問わず重宝しそうな一本です。洗濯機で洗えてシワになりにくく、お手入れ面でも気兼ねなくヘビロテできそう。丈感は３パターンから選べるから、スニーカーやヒールの日など、複数買いしてシーンに応じて使い分けるのもおすすめです。

シンプルなワンツーコーデでもサマ見え

深い色味のブラウスと、ダークグリーンのフレアパンツを組み合わせた上品スタイル。シンプルなワンツーコーデでもバランス良くおしゃれに仕上がるのは、美脚見えが狙えるフレアパンツがあるからこそ。トップスが主役の日にも合わせやすいので、ボトムスに迷った日にも重宝しそうです。@shocogram__さんも「最近よく手に取ってしまう」とお気に入りの様子。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事ではユニクロ、@shocogram__様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。