大人も欲しーーーッッ！！【マクドナルド】集めたくなる可愛さ♡「新作ハッピーセット」

【マクドナルド】の「ハッピーセット®」は、人気キャラクターのおもちゃや限定アイテムなど、大人も欲しくなるおまけがたくさん。今回は11/14（金）よりスタートした「ムーミン」のおもちゃをご紹介します。第1弾は11/14～11/20、第2弾は11/21～11/27、11/28～の第3弾では、第1弾・第2弾両方のおもちゃが登場するので、ムーミン好きは要チェックです！

かわいくて実用的！「リトルミィのシールケース」

グリーンの中から出てきたリトルミィ。おなじみのすまし顔がとってもかわいいこちらは、11/14からスタートした第1弾のおもちゃ「リトルミィ ロールシール入れ」です。裏面にはMOOMINのロゴと小躍りするようなリトルミィのシルエット入り。中には1枚ずつカットできるミニサイズのシールがロール状になって入っています。ムーミンやニョロニョロなどいろいろな絵柄が楽しめるのもうれしいポイント。付属のシールを使い終わったら、持っているマスキングテープなどを入れて使えます。

デザインがユニーク「ニョロニョロのヘアコーム」

これはなに……？ と思わずうなってしまいそうなこちらのおもちゃは「ニョロニョロ ボートのヘアコーム」です。これからGETしたい人は11/28～の第3弾がチャンス。ニョロニョロたちで髪をとかすのは少し難しいかもしれませんが、置いておくだけでかわいいので、インテリアとして楽しむのも良さそう。ハッピーセット®は\510（税込）～買えるので、ぜひチェックしてみてください。

