◆大相撲九州場所千秋楽（２３日、福岡国際センター）

東前頭５枚目・義ノ富士（伊勢ケ浜）は小結・高安（田子ノ浦）に押し倒され、９勝６敗で終えた。１４日目から２連敗し「２桁（白星）を目標にしていたので、届かなかったのは悔しい」と肩を落としたが、初土俵から１０場所連続勝ち越し。取組後の安青錦の優勝パレードで旗手も務めた。

ただ、今場所は１０日目から横綱・大の里、優勝した関脇・安青錦に連勝するなど、鮮烈な活躍を見せ、２場所ぶりとなる技能賞を受賞した。三賞も新入幕で技能賞、敢闘賞の名古屋場所以来。１０月上旬に右足を負傷して出場も危ぶまれた中で奮闘し、「ケガをする前の稽古の貯金があったのかな」と受け止めた。

今年の初場所は幕下だった。２場所連続十両優勝から新入幕場所でも１１勝。先場所も勝ち越して東前頭５枚目で今場所を迎えた。来年１月の初場所も自己最高位が確実だ。「今年はかなり番付を上げて、いい１年だった。来年はこれ以上いけるように頑張っていきたい。すぐに巡業が始まるので、しっかりけがを直しながら稽古したい」と意欲を新たにした。