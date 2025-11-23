TBS系にて毎週日曜21時から放送中の日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』の第8話より、中川大志が出演することが発表された。

参考：原作・早見和真は『ザ・ロイヤルファミリー』をどう評価？ 「妻夫木さんは栗須さんそのもの」

本作は、山本周五郎賞やJRA賞馬事文化賞を受賞した早見和真の同名小説『ザ・ロイヤルファミリー』（新潮文庫刊）を原作とした、人間と競走馬の20年にわたる壮大な物語。脚本は喜安浩平、演出は塚原あゆ子、松田礼人、府川亮介が担当している。

主演の妻夫木聡をはじめ、佐藤浩市、目黒蓮、松本若菜、沢村一樹、黒木瞳、小泉孝太郎、安藤政信、高杉真宙、津田健次郎、吉沢悠らがキャストに名を連ねている。

11月30日放送の第8話から登場する中川が演じるのは、沢村演じる椎名善弘の長男・展之。幼稚園から大学までエスカレーター式で進学し、大学卒業後に起業。その後、馬主の資格を取得すると、同年代の馬主とともに有志で「若手馬主の会」を立ち上げ、親世代が築き上げた伝統や格式を打ち破り世代交代を目論む。同じく若くして馬主となった中条耕一（目黒蓮）の前に新たなライバルとして現れる。

中川は2022年放送の日曜劇場『オールドルーキー』に出演しており、本作で数年ぶりに塚原監督の現場に参加することとなる。

第8話では、亡くなった耕造（佐藤浩市）から相続馬限定馬主としてロイヤルファミリーを引き継いだ耕一が、栗須（妻夫木聡）に連れられ、北陵ファームのセリ市を見学に行く。そこで、自分が見初めた新馬を展之が競り落としたことをきっかけに2人は親しくなり、耕一は同年代ながら競馬の古い慣習を打ち破ろうとしている展之の考えに惹かれていく。

●中川大志（椎名展之役）コメント熱を帯びながら、回を重ねるごとに推進力を増していく本作品のイチファンでもあります。クライマックスに向かって、益々ヒートアップしていく『ザ・ロイヤルファミリー』の世界に飛び込ませていただくのは、僕にとってとても刺激的なチャレンジです。憧れの妻夫木聡さんと初めてご一緒出来る事、同世代の目黒蓮さんとライバル役を演じられる事、数年ぶりに塚原監督の現場に立てる事など、挙げだしたらキリがないくらいの楽しみをいただきました。作品にとっては最終コーナーに差し掛かる辺りでしょうか。ラストスパートの一端を担えますように。頑張ります！

（文＝リアルサウンド編集部）