◇ノルディックスキー・ジャンプ Ｗ杯（２３日、ノルウェー・リレハンメル）

女子個人第２戦（ヒルサイズ＝ＨＳ１４０メートル）が行われ、今季のグランプリ（ＧＰ）個人総合女王の丸山希（北野建設）が、合計２８３・６点で２２日の開幕戦に続き勝利し、２連勝を飾った。

もう手がつけられない。１回目にコーチリクエストによりスタートゲートを他の上位が飛んだ１４番から１３番に下げた。助走スピードが他より落ちるため失敗すれば飛距離が伸びないが、それでも、空中に力強く飛び出すと正確無比なジャンプで１３４メートルまで飛距離を伸ばして首位に立った。２回目も１３３メートルのビッグジャンプを披露し、２戦連続で完全勝利。２位に飛距離換算で１６メートル差をつける異次元ジャンプで再び世界の頂点に立った。

２１日の混合団体で日本の優勝に貢献すると、個人戦の開幕戦だった２２日のラージヒルで高梨沙羅（クラレ）、伊藤有希（土屋ホーム）に続く日本勢３人目のＷ杯勝者になったが、勢いは止まらなかった。今オフ、足裏の感覚をより大事にし、重心の位置を常に意識。飛び出しでより力を伝えられるよう助走路の滑りが安定したことで、飛距離につなげている。来年２月のミラノ・コルティナ五輪での金メダル奪取が現実味を帯びる勝利となった。

他の日本勢は、伊藤有希（土屋ホーム）は６位、高梨沙羅（クラレ）は１４位、宮嶋林湖（松本大）は１５位、勢藤優花（オカモトグループ）は１９位。佐藤柚月（東京美装）は３２位だった。