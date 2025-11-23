八里坪遺跡で見つかった約４３００年前の二つの高等級建築基礎。（晋城＝新華社配信）

【新華社太原11月23日】4千年以上前の三重環濠（かんごう）が確認されたことで注目を集めた中国山西省晋城市沁水（しんすい）県の八里坪（はちりへい）遺跡で今年、新たな成果が得られた。中濠の内側で高等級建築群の基礎が見つかり、この区域が集落の中核的建築区であることが改めて確認された。今回発掘された遺構は「宮殿式」建築群と見られる。

八里坪遺跡は同県鄭荘鎮の八里村と廟坡村の間にあり、約4300年前に最も栄えたとされる。内、中、外の3重の環濠は、防御施設としてだけでなく、社会秩序と階級制度を示していた。

八里坪遺跡出土の土器の組み合わせ。（晋城＝新華社配信）

遺跡では2022年、内環溝内で4300年前前後の3間続きの版築（はんちく、土を幾層にも突き固める工法）建築基礎が出土。面積は約500平方メートルに及んだ。23〜24年には中環濠内でも同時期の高等級建築の基礎700平方メートル余りが見つかり、玉環や玉璧、白陶鬶（はくとうき、鬶は脚付き炊事器具）の脚などが出土した。25年は23〜24年出土の建築基礎の東南5〜6メートルの地点で200平方メートル余りの高等級建築の基礎を発掘した。専門家は25年出土の基礎について、隣接する基礎の付属建築の可能性が高いと見ている。

八里坪遺跡発掘プロジェクトの責任者、趙輝（ちょう・き）氏は、山西省東南部で確認されている新石器時代後期の遺跡の中で最大の規模を持つと指摘。「遺跡の発見は省東南部がかつて、文化の交流と融合の重要な要衝だったことを示しており、文化の様相には融合と継承、革新が見られる」と語った。（記者/王学濤）

八里坪遺跡出土の玉環の破片。（晋城＝新華社配信）

八里坪遺跡出土の玉錐形器。（晋城＝新華社配信）

八里坪遺跡出土の人面形鋬手（はんしゅ＝器物の持ち手）。（晋城＝新華社配信）