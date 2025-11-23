Q. 太らないコンビニごはんの選び方のコツはありますか？【管理栄養士が回答】
A. 「主食・主菜・副菜」がそろったバランスのよい組み合わせが大切です太らないコンビニごはんを選ぶコツは、「主食・主菜・副菜」の3つがそろったバランスのよい組み合わせを意識することです。炭水化物・タンパク質・ビタミン・ミネラル・食物繊維をしっかりとることで、エネルギーが効率よく使われ、太りにくい体づくりにつながります。
また、「サンドイッチ＋サラダ＋スープ」という選び方も効果的です。具材に卵やツナ、チキンなどを含むサンドイッチを選ぶと、主菜もしっかり補えます。
1つで済む手軽な麺類なら、トッピングを意識してみてください。冷やし中華やけんちんうどんなど、麺・肉類・野菜がそろったものを選べば、バランスのよいごはんが食べられます。
逆に、カップ麺とおにぎりの組み合わせや、大盛りパスタ、唐揚げ弁当などは炭水化物や脂質が多く太りやすいので、ダイエット中は避けた方がよいでしょう。
▼岡田 明子プロフィール
管理栄養士。特別養護老人ホームや病院での栄養指導・給食管理に携わったのち、2014年に一般社団法人NS Laboを設立。個々の生活習慣に合わせた的確な指導に定評があり、食事サポート実績は延べ1万人に及ぶ。『朝だから効く！ダイエットジュース』（池田書店）など著書多数。
(文:岡田 明子（管理栄養士）)