【管理栄養士が回答】コンビニの食事メニューは、手軽にランチや夜食を済ませたいときに便利です。組み合わせや選び方を工夫すれば、太りにくいメニューを楽しめます。具体的なおすすめの組み合わせをご紹介します。

Q. 太らないコンビニごはんの選び方のコツはありますか？

Q. 「最近忙しく、毎日のようにコンビニでごはんを済ませています。体重が少し増えてしまって気になっているのですが、太らないためにおすすめの組み合わせやメニューはありませんか？ 選び方のポイントがあれば知りたいです」

A. 「主食・主菜・副菜」がそろったバランスのよい組み合わせが大切です

太らないコンビニごはんを選ぶコツは、「主食・主菜・副菜」の3つがそろったバランスのよい組み合わせを意識することです。炭水化物・タンパク質・ビタミン・ミネラル・食物繊維をしっかりとることで、エネルギーが効率よく使われ、太りにくい体づくりにつながります。

具体的には、「おにぎり＋サラダ＋カップみそ汁」の組み合わせがおすすめです。おにぎりで炭水化物、サラダで肉や魚などのタンパク質、みそ汁で野菜や水分を摂取できます。

また、「サンドイッチ＋サラダ＋スープ」という選び方も効果的です。具材に卵やツナ、チキンなどを含むサンドイッチを選ぶと、主菜もしっかり補えます。

1つで済む手軽な麺類なら、トッピングを意識してみてください。冷やし中華やけんちんうどんなど、麺・肉類・野菜がそろったものを選べば、バランスのよいごはんが食べられます。

逆に、カップ麺とおにぎりの組み合わせや、大盛りパスタ、唐揚げ弁当などは炭水化物や脂質が多く太りやすいので、ダイエット中は避けた方がよいでしょう。

▼岡田 明子プロフィール
管理栄養士。特別養護老人ホームや病院での栄養指導・給食管理に携わったのち、2014年に一般社団法人NS Laboを設立。個々の生活習慣に合わせた的確な指導に定評があり、食事サポート実績は延べ1万人に及ぶ。『朝だから効く！ダイエットジュース』（池田書店）など著書多数。
(文:岡田 明子（管理栄養士）)