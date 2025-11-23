「ほんまに憧れの夫婦」みちょぱ、夫・大倉士門とのおそろいウエア姿を披露「いい夫婦すぎ」
モデルでタレントのみちょぱこと池田美優さんは11月22日、自身のInstagramを更新。夫でモデルの大倉士門さんとおそろいのウェア姿を披露しました。
【写真】おそろいウエアの夫婦ショット
ファンからは「いい夫婦すぎて金メダル」「どっちもかわいい」「ほんまに憧れの夫婦」「超ラブラブ！」「癒されます」「ナイス夫婦」「楽しそうですね」「めっちゃほっこり」「綺麗」との声が寄せられました。
(文:くま なかこ)
【写真】おそろいウエアの夫婦ショット
「ほんまに憧れの夫婦」みちょぱさんは「今日11月22日はいい夫婦の日」とつづり、2枚の写真と1本の動画を投稿。夫婦でコンディショニングウエアブランド『CW-X』のウエアを着た撮影オフショットを公開しています。動画ではゴルフのスイングポーズやストレッチ、手押し相撲などを自然体で楽しむ姿が。お姫様抱っこや頬を寄せ合うシーンもあり、変わらぬラブラブっぷりも披露しています。
ファンからは「いい夫婦すぎて金メダル」「どっちもかわいい」「ほんまに憧れの夫婦」「超ラブラブ！」「癒されます」「ナイス夫婦」「楽しそうですね」「めっちゃほっこり」「綺麗」との声が寄せられました。
ペアルックで抱き寄せショットみちょぱさんはInstagramでたびたび夫婦の仲良しショットを披露しています。11月14日には「ホリデーギフト」とつづり、夫婦のツーショットを投稿。『AMI PARIS（アミパリス）』のペアルックセーターを着た大倉さんが、みちょぱさんを抱き寄せています。2人ともモデルだけあってまさに絵になる2人です。気になる人はチェックしてみてください！
(文:くま なかこ)