¡Ö»×¤¤¤ò¤·¤Ã¤«¤êÆÏ¤±¤¿¤¤¡×À¾Éð¡¦¸»ÅÄÁÔÎ¼¡õÄ»±ÛÍµ²ð¥Ø¥Ã¥É¤éÂçÊ¬Àª¡¡¥Õ¥¡¥ó´¶¸å¤Ëº´²ì´Ø²ÐºÒ¤ÎÈïºÒ¼Ô»Ù±ç¤¹¤ëÊç¶â¼Â»Ü
¡¡À¾Éð¤Î¸»ÅÄÁÔÎ¼ÆâÌî¼ê¡Ê32¡Ë¡áÂçÊ¬»Ô½Ð¿È¡á¤éÂçÊ¬¸©½Ð¿È¤ÎÁª¼ê¡¦¥³¡¼¥Á4¿Í¤¬23Æü¡¢Æ±»Ôº´²ì´Ø¤Çµ¯¤¤¿Âçµ¬ÌÏ²ÐºÒ¤ÎÈï³²¼Ô»Ù±ç¤Î¤¿¤á¤ÎÊç¶â³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¸»ÅÄ¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ë¡¢±±µÏ»Ô½Ð¿È¤ÎÄ»±ÛÍµ²ð¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤¬Â¨ºÂ¤Ë»¿Æ±¡£º´Çì»Ô½Ð¿È¤Î¸ÅÀîÍºÂç³°Ìî¼ê¡Ê21¡Ë¤È¼íÀ¸À»¿¿Åê¼ê¡Ê18¡Ë¤Ë¤âÀ¼¤ò¤«¤±¡¢¤³¤ÎÆü¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¤Ç³«¤«¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¸å¤ËÊç¶â¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÎ»¸å¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Ìó1»þ´ÖÈ¾¤Ç278Ëü1369±ß¤â½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¸»ÅÄ¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¤È¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡Ä»±Û¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤â¡Ö¥é¥¤¥ª¥ó¥º¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇ®¤µ¡¢²¹¤«¤µ¡¢Í¥¤·¤µ¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤É¤Ç¤¢¤Î²Ð»ö¤ò¸«¤Æ»×¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£²È¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿Êý¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤ª¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é´¨¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¿´ÇÛ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤º¤Ïº£Æü¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î»×¤¤¤ò¤·¤Ã¤«¤êÆÏ¤±¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸Î¶¿¤Î°ìÆü¤âÁá¤¤Éü¶½¤ò´ê¤Ã¤¿¡£¡Ê¾å²¬¿¿Î¤¹¾¡Ë