ヤクルトの長岡秀樹内野手（24）が、仲がいい内山壮真捕手（23）と五十嵐亮太氏（46）のYouTube「イガちゃんねる〜五十嵐亮太の人生は旅だ〜」に出演。今季限りで勇退した高津臣吾監督（56）に感謝した。

高津監督の下で1軍抜てきされ、レギュラーに定着した長岡は「感謝しかない。我慢強く辛抱強く起用していただいていろんな経験させてもらった」と、思いを明かした。

打った日も打てなかった日も同じように話しかけてくれたという。

「“お前は一生8番や”“調子乗んなや”ってずっと言って下さる。気にかけていただいてるのかな」と振り返った。

かと思えば、神宮球場のクラブハウスで母親と話していると、に高津監督が通りかかった。

「“いつ彼に4番を打たせるか悩んでるんですよ”って言うんです」と、明かした。

相手によって対応を変える機転。五十嵐氏は「昔からそんな感じ」と、高津流コミュ力にあらためて感心した。

内山も「全然成績残せないのに使っていただいて支えて貰った」と感謝した。

内山が打てなくて落ち込んでいるとき、高津監督は長岡のところに来て「おい、お前の友達いじけてるぞ、大丈夫か！」と声をかけてくるという。

選手間の人間関係も把握していた証。

五十嵐氏も「いろいろ気にかけてくれるのは選手からしたらうれしい」と、感心した。