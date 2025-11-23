タレント柳原可奈子（39）が23日に自身のインスタグラムを更新。1週間違いで誕生日を迎えた娘2人を祝う写真を披露した。

11月18日に長女、25日が次女の誕生日。「長女が6歳 次女が3歳 になりました！！！！」とハートマークを添えて投稿した。「今年も賑やかなお誕生日会になったよ〜」と報告した。

「長女の座位保持装置パンダさんもクロスベルトにリボンバレッタをつけてパーティー仕様にそして毎年恒例の家族Tシャツを全員で着たよ笑今回は先日の七五三の写真で作りました」「プリンセスのアイスケーキにプレゼントに大はしゃぎの2人 元気に、楽しく、大きくなぁれ」と記し、赤いドレスで着飾り笑顔を見せる娘の写真を公開した。

「フォロワーのみなさんへ おかげさまで娘たちは、またひとつ大きくなりました。前を向いたり、立ち止まったり、揺れながら、教えてもらいながら、なんとか進んできたこの6年。このインスタでいただく温かい応援の声が、私の毎日を明るく照らしてくれています」と伝え、「いつも私たち家族を見守ってくれて、本当にありがとう これからも、ずっとずっと、みんなしゃーせに」と感謝を記した。

フォロワーからは「こちらこそ可奈子ちゃんの笑顔に癒されています」「おじょうさんたちのお誕生会にお招きいただいたようなうれしさ」「ふたり姉妹のお揃いのドレスがすてきですねー！」などのコメントが寄せられている。