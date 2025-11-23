オープニングトーク



「ビート板メールはシュレッダーにかけろ」

これは本番前の打ち合わせでしばんちゃんから出た言葉です。

そしてそれと同時に「繋ぎ合わせられるようにテープを大量に用意しとけ」

これは岡田師匠から出た言葉です。

というのも今回は番組編成の都合で１時間の特別番組。ほぼフリートーク&大喜利コーナーです。

そこでスタッフの配慮、心配、気遣い、とにかく一応「ビート板メール」をおかしばの申し子たちにお願いして、何かあったら助けてもらおうと思ったんです。

※ビート板メールとは・・・。岡田師匠&しばんちゃんが話すことがなく、溺れそうになった時に助けてくれるメールの事です。内容は「趣味は？」「好きな食べ物は？」など、なんでもOK。とにかく会話のキッカケさえ与えれば最強のおか&しばです。

そんなこんなで始まった特別編成の番組。１１月９日の生放送の後に、みんなでマックを食べ、その後に収録しました。つまり２本撮りってヤツです。

疲れも見せず、喋り倒しておりました。さっすがぁ～。

「さぁ始まりました特別番組」

これが岡田師匠の今回の放送の第一声です。

伝家の宝刀「ぎゅ～！」もいきなり、飛び出し快調な滑り出しをしております。３時間の番組を１時間に「ぎゅ～！」

岡田師匠のオープニングトークは先日開催された松竹芸能のライブについて。

おかしばスタッフも総出で伺わせてもらい、大いに盛り上がり、岡田師匠の大立ち回りも堪能させていただきました。

ただ昔からやっている、何十年もやっているノリを今だに続けてていいのか？というのが岡田師匠の言いたいこと。

それに対して、しばんちゃんの回答は「ズズズぅ～」

ごめんなさい、これはマックのジュースを飲みながら話を聞いていたので出てしまった音でした。

師匠もずっこけておりましたが、しばんちゃんの回答は

「ただ師匠もライブに出演していたんだから、そのノリを修正できましたよね？」というものでした。

柴田「だったらライブはどうしたら良かったんですか？」

岡田「はい？はい？はい？アイデアはない！」

師匠からはぐうの音も、イヤぎゅ～の音も出ず、至極ごもっともな回答でした。

そこからもたっぷりと松竹芸能の未来についてワーワーやってます。

今週のメニューは・・・

▽お正月に特化した芸人を作れ

▽横浜銀蝿をしばんちゃんがチョイスした理由

▽杉本哲太さんの話

▽アニマル梯団の話

▽渡部さん夫妻の話

そしてビート板メールの発動はあったのか？

radikoでお確かめ下さい！

※メッセージテーマはなく、フリートークでお送りしました。

爆笑！おかしば大喜利



今週のお題は「ラスト１話だけ予算が余りまくった朝ドラ、どう使い切った？」でした。

事前の募集、つまり２つのお題の回答を募集したにも関わらず、たくさんの回答メールありがとうございます。助かりました。

＜ワンワンニャンニャン菊地夫妻＞の回答は・・・、すいません。見当たりませんでした。

探しました、ただ見つかりませんでした。ただ・・・。

いつでも捜しているよ どっかにワンニャン夫妻のメールを♫

向いのホーム 路地裏の窓 こんなとこにあるはずもないのに♫

願いがもしも叶うなら 今すぐ２人のもとへ♫

できないことは もうなにもない すべてかけて抱きしめてみせるよ♫

いつでも捜しているよ どっかにワンニャン夫妻のメールを♫

交差点でも 夢の中でも こんなとこにあるはずもないのに♫

奇跡がもしも起こるなら 今すぐ２人に見せたい♫

新しい朝 これからの僕 言えなかった｢いつもありがとう｣という言葉も♫

いつでも捜しているよ どっかにワンニャン夫妻のメールを♫

明け方の街 桜木町で こんなとこにあるはずもないのに♫

願いがもしも叶うなら 今すぐ君のもとへ♫

できないことはもう何もない すべてかけて抱きしめてみせるよ♫

いつでも捜しているよ どっかにワンニャン夫妻のメールを♫

旅先の店 新聞の隅 こんなとこにあるはずもないのに♫

奇跡がもしも起こるなら 今すぐ２人に見せたい♫

新しい朝 これからの僕 言えなかった｢いつもありがとう｣という言葉も♫

※曲に乗せてお願いします。

って書いていたら、＜ワンニャン菊地夫妻＞の回答が届きました。こちらに記させて頂きます。

＜ワンワンニャンニャン菊地奥様＞

⭐︎ラストだけ２時間尺

⭐︎今まで朝ドラでヒロインやった人全員呼んだ

⭐︎カメラや機材を最新のものに変えた

⭐︎最終話の台本だけ高級和紙で作った

⭐︎スタッフや演者、さらに家族分の叙々苑弁当を出した

＜ワンワンニャンニャン菊地さん＞

◎ケータリングで寿司職人を呼んだ

◎通行人役に大谷翔平を起用した

◎出演者全員のシミ取りをした

◎エンディング曲をオアシスに生で歌ってもらった

◎最後にジャンケン大会をやり、勝った人が余ったお金を総取りした

来週のお題「世界一ムダな贅沢を教えて下さい」

回答例）宇宙に行くけどず～と寝てる。

回答例）地下のお笑いライブの机、イスの出しはけの担当が菅田将暉

エンディング&業務連絡



エンディングでは中継コーナーで埼玉県の北本駅に行っていた小宅世人アナが合流し、トークすることに。

東京駅からサイコロで出たマス目の数の駅に向かい、中継をしているのですが、どこに繰り出してもおかしばの申し子が駆けつけてくれるので、出演者、スタッフ鼻高々だ、というトークをしております。さらに今後の中継コーナーについて！

引き続き何卒宜しくお願い致します。

※この日の収録は11月9日です。

１１月３０日の放送は久しぶりのゲストなしです。

BDSバイクセンサーpresents「私のこだわり伝わりまセンサー」では周囲に理解されない自分だけのこだわりを募集しています。

竹川由華さんがメールを読みます！最後にあるあるも言います。

そしておかしば調査隊はきょう開催された「おかしばのしゃべり場第２弾」の中で行われるオーディションで見事合格した人が登場します。

「まぐろ兄弟」「塩辛ちゃん」に変わる誰かのかそれとも。本当に乞うご期待です。

珍しく２本撮りとなったこの日。

さらにはイベントに関する打ち合わせもあり、かなりの長丁場となったのですが、タフネス岡田とタフネス柴田、そしてタフネス甲斐アナの姿がそこにはありました。

なぜなら終始元気におしゃべりしていた３人。

甲斐ちゃんに関してはこの後、「くにまるさん」の番組に生出演していました。

凄すぎる！

閉店ガラガラ！SeeYou！

皆々様！「第２弾おかしばのしゃべり場」ありがとうございました！来週はその話をたっぷりする予定です。



X：https://x.com/okashi_joqr

Podcast：https://podcastqr.joqr.co.jp

YouTube：https://www.youtube.com/@okashi_joqr916