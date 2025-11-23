モデルでタレントの滝沢カレン（33）が23日、自身のインスタグラムを更新。モデルでタレントのアンミカ（53）、タレントの若槻千夏（41）、フリーアナウンサーで女優の田中みな実（39）との4ショットを公開した。

「アンミカさんと千夏さん）若槻）さんが色々お祝いしてくれた日」と書き始めた滝沢。祝ってもらったことを報告しつつ、「大好きなみな実さんはお誕生日おめでとうございます（11月23日）」と田中の39歳の誕生日を祝福した。ケーキを前に豪華4ショット、食事を楽しむ様子などを公開した。

「いつのまにか仲良しグループになったこの4人。見てわかるようにアンミカさんがずっと聞いたこともない話をお話ししてくださり、千夏さんが全て細かく突っ込んでくださり、みな実さんが的確な言葉で会話をさらに引き伸ばしてくださり、私はそんな3人を見てるのが大好きで、笑いが止まらないです」と4人の関係性をつづった。「実はバランスがいいエキスを入れたハーブティーみたいな3人…」とまとめた。

「今回も、すっっってきなお店を予約してくださったアンミカさんに感謝です」とし、「こんなお店が東京にあったの？といつも驚かされてしまう異様に素敵すぎる空間に参ってしまいます」とこだわった内装に驚きを隠せなかった。

「楽しい時間をほんとに有難うございました」と締めくくった。