[11.23 ¥»¥ê¥¨AÂè12Àá](¥Þ¥ë¥«¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥Ù¥ó¥Æ¥´¥Ç¥£)

¢¨20:30³«»Ï

<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>

[¥Ù¥í¡¼¥Ê]

ÀèÈ¯

GK 1 ¥í¥ì¥ó¥Ä¥©¡¦¥â¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ý

DF 3 ¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡¦¥Õ¥ì¡¼¥¼

DF 15 ¥Ó¥¯¥È¥ë¡¦¥Í¥ë¥½¥ó

DF 37 ¥¢¡¼¥á¥ë¡¦¥Ù¥Ã¥é¡¦¥³¥È¥Á¥ã¥Ã¥×

MF 7 ¥é¥Õ¥£¥¯¡¦¥Ù¥ë¥¬¥ê

MF 11 ¥¸¥ã¥ó¡¦¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥¢¥¯¥Ñ¡¦¥¢¥¯¥×¥í

MF 12 ¥É¥Þ¥´¥¤¡¦¥Ö¥é¥À¥ê¥Ã¥Á

MF 24 ¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥Ì¡¦¥Ù¥ë¥Í¡¼¥É

MF 63 ¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥¬¥ê¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥Ë

FW 16 ¥®¥Õ¥È¡¦¥ª¥ë¥Ð¥ó

FW 17 ¥¸¥ç¥Ð¥Í

¹µ¤¨

GK 34 ¥·¥â¡¼¥Í¡¦¥Ú¥ê¥Ã¥ê

GK 94 ¥¸¥ã¥³¥â ¥È¥Ë¥ª¡¼¥í

DF 2 ¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥ª¥¤¥´¥±

DF 5 ¥¦¥Ê¥¤¡¦¥Ì¥Ë¥§¥¹

DF 6 ¥Ë¥³¥é¡¦¥Ð¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ë

DF 19 ¥È¥Ó¥¢¥¹¡¦¥¹¥í¥Ã¥È¥»¥¤¥¬¡¼

DF 23 ¥¨¥ó¥¾¡¦¥¨¥Ü¥¹

DF 70 ¥Õ¥¡¥í¥¦¡¦¥Á¥ã¥à

MF 4 ¥Ø¥¹¥¹¡¦¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´¥Ú¥ì¥¹

MF 21 ¥¢¥Ö¥É¥¥¡¦¥Ï¥ë¥¤

MF 36 ¥·¥§¥¤¥¯¡¦¥Ë¥¢¥Ã¥»

MF 73 ¥¢¥ë¡¦¥à¥¹¥é¥Æ¥£

FW 9 ¥¢¥ß¥ó¡¦¥µ¡¼¥ë

FW 25 ¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥â¥¹¥±¥é

FW 72 ¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë¡¦¥¢¥¸¥ã¥¤

´ÆÆÄ

¥Ñ¥ª¥í¡¦¥¶¥Í¥Ã¥Æ¥£

[¥Ñ¥ë¥Þ]

ÀèÈ¯

GK 40 ¥¨¥É¥¢¥ë¥É¡¦¥³¥ë¥Ó

DF 5 ¥é¥¦¥¿¥í¡¦¥Ð¥ì¥ó¥Æ¥£

DF 15 ¥¨¥ó¥ê¥³¡¦¥Ç¥ë¥×¥é¡¼¥È

DF 37 ¥Þ¥ê¥¢¡¼¥Î¡¦¥È¥í¥¤¥í

MF 10 ¥¢¥É¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ù¥ë¥Ê¥Ù

MF 16 ¥Þ¥ó¥Ç¥é¡¦¥±¥¤¥¿

MF 18 ¥Þ¥Æ¥£¥¢¥¹¡¦¥ë¡¼¥Ó¥¯

MF 22 ¥ª¥ê¥Ð¡¼¡¦¥½¥ì¥ó¥»¥ó

MF 27 ¥µ¡¼¥·¥ã¡¦¥Ö¥ê¥Ã¥Á¥®¡¼

FW 9 ¥Þ¥Æ¥ª¡¦¥Ú¥ì¥°¥ê¡¼¥Î

FW 32 ¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¯¥È¥í¡¼¥Í

¹µ¤¨

GK 13 ¥Ó¥»¥ó¥Æ¡¦¥°¥¢¥¤¥¿

GK 66 ¥Õ¥£¥ê¥Ã¥Ý¡¦¥ê¥Ê¥ë¥Ç¥£

DF 14 ¥¨¥Þ¥Ì¥¨¡¼¥ì¡¦¥Ð¥ì¡¼¥ê

DF 63 ¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥È¥é¥Ö¥Ã¥­

DF 70 B. Conde

MF 8 ¥Ê¥¦¥¨¥ë¡¦¥¨¥¹¥Æ¥Ù¥¹

MF 21 ¥¬¥¨¥¿¡¼¥Î¡¦¥ª¥ê¥¹¥¿¡¼¥Ë¥ª

MF 23 ¥¨¥ë¥Ê¥Ë

MF 24 ¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥ª¥ë¥É¥Ë¥§¥¹

MF 25 ¥Ù¥ó¥¸¥ã¥ß¥ó¡¦¥¯¥ì¥Þ¥¹¥­

FW 7 ¥¢¥É¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ù¥Í¥Ç¥£¥Á¥ã¥¯

FW 11 ¥Ý¥ó¥È¥¥¥¹¡¦¥¢¥ë¥à¥¯¥Ó¥¹¥È

FW 17 ¥ä¥³¥Ö¡¦¥ª¥ó¥É¥ì¥¤¥«

FW 19 T. Begić

FW 30 ¥ß¥é¥ó¡¦¥¸¥å¥ê¥Ã¥Á

´ÆÆÄ

Carlos Cuesta García

¥Ç¡¼¥¿Äó¶¡:Opta
¢¨Âç²ñ¤Î¸ø¼°µ­Ï¿¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹