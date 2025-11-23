¥Ù¥í¡¼¥Êvs¥Ñ¥ë¥Þ ¥¹¥¿¥á¥óÈ¯É½
[11.23 ¥»¥ê¥¨AÂè12Àá](¥Þ¥ë¥«¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥Ù¥ó¥Æ¥´¥Ç¥£)
¢¨20:30³«»Ï
<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>
[¥Ù¥í¡¼¥Ê]
ÀèÈ¯
GK 1 ¥í¥ì¥ó¥Ä¥©¡¦¥â¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ý
DF 3 ¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡¦¥Õ¥ì¡¼¥¼
DF 15 ¥Ó¥¯¥È¥ë¡¦¥Í¥ë¥½¥ó
DF 37 ¥¢¡¼¥á¥ë¡¦¥Ù¥Ã¥é¡¦¥³¥È¥Á¥ã¥Ã¥×
MF 7 ¥é¥Õ¥£¥¯¡¦¥Ù¥ë¥¬¥ê
MF 11 ¥¸¥ã¥ó¡¦¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥¢¥¯¥Ñ¡¦¥¢¥¯¥×¥í
MF 12 ¥É¥Þ¥´¥¤¡¦¥Ö¥é¥À¥ê¥Ã¥Á
MF 24 ¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥Ì¡¦¥Ù¥ë¥Í¡¼¥É
MF 63 ¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥¬¥ê¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥Ë
FW 16 ¥®¥Õ¥È¡¦¥ª¥ë¥Ð¥ó
FW 17 ¥¸¥ç¥Ð¥Í
¹µ¤¨
GK 34 ¥·¥â¡¼¥Í¡¦¥Ú¥ê¥Ã¥ê
GK 94 ¥¸¥ã¥³¥â ¥È¥Ë¥ª¡¼¥í
DF 2 ¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥ª¥¤¥´¥±
DF 5 ¥¦¥Ê¥¤¡¦¥Ì¥Ë¥§¥¹
DF 6 ¥Ë¥³¥é¡¦¥Ð¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ë
DF 19 ¥È¥Ó¥¢¥¹¡¦¥¹¥í¥Ã¥È¥»¥¤¥¬¡¼
DF 23 ¥¨¥ó¥¾¡¦¥¨¥Ü¥¹
DF 70 ¥Õ¥¡¥í¥¦¡¦¥Á¥ã¥à
MF 4 ¥Ø¥¹¥¹¡¦¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´¥Ú¥ì¥¹
MF 21 ¥¢¥Ö¥É¥¥¡¦¥Ï¥ë¥¤
MF 36 ¥·¥§¥¤¥¯¡¦¥Ë¥¢¥Ã¥»
MF 73 ¥¢¥ë¡¦¥à¥¹¥é¥Æ¥£
FW 9 ¥¢¥ß¥ó¡¦¥µ¡¼¥ë
FW 25 ¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥â¥¹¥±¥é
FW 72 ¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë¡¦¥¢¥¸¥ã¥¤
´ÆÆÄ
¥Ñ¥ª¥í¡¦¥¶¥Í¥Ã¥Æ¥£
[¥Ñ¥ë¥Þ]
ÀèÈ¯
GK 40 ¥¨¥É¥¢¥ë¥É¡¦¥³¥ë¥Ó
DF 5 ¥é¥¦¥¿¥í¡¦¥Ð¥ì¥ó¥Æ¥£
DF 15 ¥¨¥ó¥ê¥³¡¦¥Ç¥ë¥×¥é¡¼¥È
DF 37 ¥Þ¥ê¥¢¡¼¥Î¡¦¥È¥í¥¤¥í
MF 10 ¥¢¥É¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ù¥ë¥Ê¥Ù
MF 16 ¥Þ¥ó¥Ç¥é¡¦¥±¥¤¥¿
MF 18 ¥Þ¥Æ¥£¥¢¥¹¡¦¥ë¡¼¥Ó¥¯
MF 22 ¥ª¥ê¥Ð¡¼¡¦¥½¥ì¥ó¥»¥ó
MF 27 ¥µ¡¼¥·¥ã¡¦¥Ö¥ê¥Ã¥Á¥®¡¼
FW 9 ¥Þ¥Æ¥ª¡¦¥Ú¥ì¥°¥ê¡¼¥Î
FW 32 ¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¯¥È¥í¡¼¥Í
¹µ¤¨
GK 13 ¥Ó¥»¥ó¥Æ¡¦¥°¥¢¥¤¥¿
GK 66 ¥Õ¥£¥ê¥Ã¥Ý¡¦¥ê¥Ê¥ë¥Ç¥£
DF 14 ¥¨¥Þ¥Ì¥¨¡¼¥ì¡¦¥Ð¥ì¡¼¥ê
DF 63 ¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥È¥é¥Ö¥Ã¥
DF 70 B. Conde
MF 8 ¥Ê¥¦¥¨¥ë¡¦¥¨¥¹¥Æ¥Ù¥¹
MF 21 ¥¬¥¨¥¿¡¼¥Î¡¦¥ª¥ê¥¹¥¿¡¼¥Ë¥ª
MF 23 ¥¨¥ë¥Ê¥Ë
MF 24 ¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥ª¥ë¥É¥Ë¥§¥¹
MF 25 ¥Ù¥ó¥¸¥ã¥ß¥ó¡¦¥¯¥ì¥Þ¥¹¥
FW 7 ¥¢¥É¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ù¥Í¥Ç¥£¥Á¥ã¥¯
FW 11 ¥Ý¥ó¥È¥¥¥¹¡¦¥¢¥ë¥à¥¯¥Ó¥¹¥È
FW 17 ¥ä¥³¥Ö¡¦¥ª¥ó¥É¥ì¥¤¥«
FW 19 T. Begić
FW 30 ¥ß¥é¥ó¡¦¥¸¥å¥ê¥Ã¥Á
´ÆÆÄ
Carlos Cuesta García
¥Ç¡¼¥¿Äó¶¡:Opta
¢¨Âç²ñ¤Î¸ø¼°µÏ¿¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¢¨Âç²ñ¤Î¸ø¼°µÏ¿¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹