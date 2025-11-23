ÏÉÈøÎâºÚ¡¢KAZ¡õÉÍÌî¤Ï¤ë¤¤È¡ÖMIDDLE NOTE feat. KAZ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÂÐÃÌ±ÇÁü¸ø³«
ÏÉÈøÎâºÚ¤¬¡¢11·î19Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿ºÇ¿·ºî¡Øfreivor¡Ù¼ýÏ¿¤Î¡ÖMIDDLE NOTE feat. KAZ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÏÉÈøÎâºÚ¡¢KAZ¡Ê¿ô¸¶Î¶Í§¡¿GENERATIONS¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ³Ú¶Ê¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤¿¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¦ÉÍÌî¤Ï¤ë¤¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÂÐÃÌ±ÇÁü¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
11·î22Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ãReina Washio Zepp Live Tour 2025¡Éfreivor¡É¡ä¤Ë¤Æ¡¢GENERATIONS¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ëKAZ¤¬¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢ËÜ³Ú¶Ê¤ò½éÈäÏª¤·¤¿¡£ÉÍÌî¤Ï¤ë¤¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ò¼ê¤¬¤±¤¿ËÜºî¡ÖMIDDLE NOTE feat. KAZ¡×¤Ï¡¢¹á¿å¤Î¡È¥ß¥É¥ë¥Î¡¼¥È¡É¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¡¢Îø°¦¤ËË¬¤ì¤ë·ñÂÕ´ü¤ä¤¹¤ì°ã¤¤¤òÁ¡ºÙ¤Ë½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤¿¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤È¤·¤Æ¡¢ÃË½÷¤Î¤¹¤ì°ã¤¤¤ä¿´¤Îµ÷Î¥¤ò¡È¹á¤ê¡É¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¸½ÂåÅª¤ËÉÁ¤½Ð¤·¤¿³Ú¶Ê¤À¤È¤¤¤¦¡£Ê¿À®¤Î²¦Æ»¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤ò»×¤ï¤»¤ë¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ÊÉ½¸½¤òÎáÏÂ¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤ÇºÆ¹½ÃÛ¤·¡¢¤É¤³¤«²û¤«¤·¤¯¤â¿·Á¯¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ò»ý¤Ä°ì¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
ÂÐÃÌ¤ÏÏÂ¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¿Ê¤ß¡¢¡È½÷»Ò²ñ!?¡É¤È»×¤ï¤º´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¼«Á³ÂÎ¤Ê¶õµ¤¤ÎÃæ¡¢»°¼Ô¤¬À©ºî¤ÎÎ¢Â¦¤ä³Ú¶Ê¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¼¡¡¹¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¼Â¤ÏÏÉÈø¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÉÍÌî¤¬º£²ó¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç³Ú¶Ê¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¿ô¸¶¤¬¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤É¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«Ê¹¤±¤Ê¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Î±ÇÁü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¹á¿å¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿³Ú¶Ê¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤«¤é¡¢¿ô¸¶¤Î¹¥¤¤Ê¹á¿å¡È¥Ð¥Ë¥é¡É¤¬²Î»ì¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤¿·Ð°Þ¤ä¡¢´°À®¤·¤¿ºÝ¤Ë3¿Í¤¬Êú¤¤¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¡¢¤µ¤é¤ËÃË½÷¤ÎÎø°¦´Ñ¤Î°ã¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê¥È¡¼¥¯¤â¡£¤½¤·¤Æ¿ô¸¶¤¬¡Èº£¸å¥Ø¥é¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤½Ö´Ö¡É¤òÌÀ¤«¤¹¾ìÌÌ¤Ê¤É¡¢3¼Ô3ÍÍ¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤È¶¦¤ËºîÉÊ¤Î±ü¹Ô¤¤ò¤è¤ê¿¼¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ÏÉÈø¤È¿ô¸¶¤Ë¤è¤ë¥¹¥¿¥¸¥ª¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤â¸ø³«Ãæ¡£¤¼¤Ò¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÂÐÃÌ¤È¹ç¤ï¤»¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡£
https://youtu.be/d8CKW-ROE0w
◾️¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Øfreivor¡Ù
2025Ç¯11·î19Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä
ÈÎÇä¥µ¥¤¥È¡§https://lnk.to/reinawashio_freivor_pkg
ÇÛ¿®¡§https://lnk.to/reinawashio_freivor_digital
¼ýÏ¿¶Ê
M1.TOP NOTE feat. SOOJIN
M2.DiZZY
M3.MIDDLE NOTE feat. KAZ
M4.Àµ²ò
M5.LAST NOTE
¢¡´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×
ÉÊÈÖ¡§POCS-230923
¡ÊÉÊÈÖ¾ÜºÙ CD¡§POCX-35017 / GOODS¡Ê¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¡Ë¡§POZX-35005¡Ë
Äê²Á¡§\6,600¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¡§CD ¡Ü¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¡ÜÉõÆþÆÃÅµ¡Ê¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¥·¡¼¥È/ÌÈµö¾ÚÉ÷¥È¥ì¥«/¥ê¥ê¥Ã¥¯¥Ö¥Ã¥¯¡Ë
¢¡ÄÌ¾ïÈ×
ÉÊÈÖ¡§POCS-23065
Äê²Á¡§\2,200 ¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¡§CD¡ÜÉõÆþÆÃÅµ¡Ê¥È¥ì¥«¡Ë
◾️¡ãReina Washio Zepp Live Tour 2025 ¡Öfreivor¡×¡ä
2025Ç¯
11·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë³«¾ì 17:00 / ³«±é 18:00 ËÌ³¤Æ»¡§Zepp Sapporo
12·î04Æü¡ÊÌÚ¡Ë³«¾ì 18:00 / ³«±é 19:00 °¦ÃÎ¸©¡§Zepp Nagoya
12·î05Æü¡Ê¶â¡Ë³«¾ì 18:00 / ³«±é 19:00 ÂçºåÉÜ¡§Zepp Namba
12·î14Æü¡ÊÆü¡Ë³«¾ì 16:00 / ³«±é 17:00 ÅìµþÅÔ¡§Zepp Haneda
12·î21Æü¡ÊÆü¡Ë³«¾ì 16:00 / ³«±é 17:00 Ê¡²¬¸©¡§Zepp Fukuoka
¢¡¥²¥¹¥È
ËÌ³¤Æ»¸ø±é¡§KAZ¡ÊGENERATIONS¡¿¿ô¸¶Î¶Í§¡Ë
°¦ÃÎ¸ø±é¡¦Âçºå¸ø±é¡§º´Æ£À²Èþ
Åìµþ¸ø±é¡§Dream Ami, Dream Shizuka
Ê¡²¬¸ø±é¡§ÉÍÌî¤Ï¤ë¤
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡ÏÉÈøÎâºÚ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡ÏÉÈøÎâºÚ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡ÏÉÈøÎâºÚ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
https://youtu.be/d8CKW-ROE0w