「これ良すぎ」「重ね着しやすい！」【ユニクロ】40・50代におすすめ！「あったかアイテム」

おしゃれに見せることだけでなく、防寒対策も妥協したくないこれからの季節。そこで今回は、40・50代がセンスよく着られそうな【ユニクロ】の「あったかアイテム」に注目しました。裏面の起毛素材が防寒をサポートするパンツや、レイヤードコーデに映えるクルーネックTシャツを、ユニクロを愛するおしゃれさんたちも早速コーデに取り入れているもよう。ぜひ今のうちにGETしてみて！

すっきり見えを狙える裏起毛のストレッチパンツ

【ユニクロ】「ウォームストレッチパンツ」\4,990（税込）

裏面が起毛素材になっていることで、寒さが辛い日のお出かけにも手に取りやすいストレッチパンツ。今シーズンは一層構造へとアップデートされ、「着ぶくれしにくくすっきり見える」（公式ECサイトより）のが嬉しいポイントです。縦横どちらの方向にも伸びるストレッチ素材も、楽な着心地を後押しします。

きちんと感をキープしやすいテーパードシルエット

カラーは落ち着いたダークトーンを中心に全4色がラインナップ。ブラックを穿いた@ko.wearさんも「これ良すぎ」「めちゃくちゃ暖かい」と太鼓判を押しています。スリムなテーパードシルエットは大人っぽさときちんと感があり、起毛素材を感じさせないスマートな印象でスタイリングできそう。表面には撥水加工が施されているので、雪の降る日の一軍パンツに加えてみて。

1枚で心強いカシミヤ混のヒートテックTシャツ

【ユニクロ】「極暖ヒートテックカシミヤブレンドクルーネックT」\2,290（税込）

オーソドックスな長袖Tシャツ感覚で着回しやすいヒートテック素材のトップス。程よく透け感がある軽やかな風合いの素材ながら、吸湿発熱や保温機能に期待できる一着です。カシミヤがブレンドされていることで生地のなめらかさとふんわり感が高められているのも特徴。寒さが辛い日にも、プラスワンで心強い存在になりそう！

レイヤードでチラ見せしやすい薄手 & 長めの袖丈

ワインカラーのクルーネックセーターにナチュラルカラーのヒートテックTシャツを重ねて、ダークトーンのコーデにアクセントをプラス。「薄手 & ストレッチで重ね着しやすい」と、@mhi_7746さんもコメントしています。袖丈が長めに設定されているため、レイヤードした際にチラ見せしやすいのがGOOD。ダークパープルやグリーンなどの濃い目のカラーを1枚で差し色として活用するのもおすすめです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事ではユニクロ、@ko.wear様、@mhi_7746様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ