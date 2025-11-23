¤Í¤°¤»¡£¡¢Ìó3Ç¯¤Ö¤ê¤Î¼ºÎø¥Ð¥é¡¼¥É¡Ö°¦¤ÎÌ£¡×MV¸ø³«¡£Æ£Â¼ÌÚ²»¤¬É½¸½¤¹¤ëÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ÈÊÌ¤ì¤ëÁ°¤È¸å¤Î¡È°¦¤ÎÌ£¡É¤ÎÊÑ²½¤ËÃíÌÜ
¤Í¤°¤»¡£¤¬¡¢¿·¶Ê¡Ö°¦¤ÎÌ£¡×¤ÎMV¤òYouTube¤Ë¸ø³«¤·¤¿¡£
¿·¶Ê¡Ö°¦¤ÎÌ£¡×¤Ï¡¢¡ÖÆü¾ï³×Ì¿¡×°ÊÍèÌó3Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¼ºÎø¥Ð¥é¡¼¥É¤À¤È¤¤¤¦¡£¡È¹¥¤¡É¤È¤¤¤¦½ã¾ð¤ÈÉ½Î¢°ìÂÎ¤ÇÀø¤à°¦¤Î¡ÈÄË¤ß¡É¤ò¡¢¤ê¤ç¤¿¤Á¡ÊVo, G¡Ë¤ÎÆÈÆÃ¤ÊÎø°¦»íÀ¤³¦¤ÇÉ½¸½¤·¡¢ÀÚ¤Ê¤¤²ÎÀ¼¤ÈÍ¥¤·¤¯Êñ¤ß¹þ¤à¥µ¥¦¥ó¥É¤ò·È¤¨¤¿ºîÉÊ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
ËÜÆü¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿MV¤Ç¤Ï¡¢¤ê¤ç¤¿¤Á¤Î²Î¾§¥·¡¼¥ó¤Î¤Û¤«¡¢¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤ÆÆ£Â¼ÌÚ²»¤¬½Ð±é¤·¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È¡ÖÊÌ¤ì¤ëÁ°¡×¤È¡ÖÊÌ¤ì¤¿¸å¡×¤Î2¼´¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¹¬¤»¤À¤Ã¤¿»þ¤Î¤¤¤Ä¤â¤ÎÌ£¡×¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÉÁ¼Ì¤¬¡¢Æ£Â¼ÌÚ²»¤ÎÉ½¾ð¤È¤â¤ËÉÁ¤«¤ì¡¢³Ú¶Ê¤Î²Î»ì¤¬¶¯¤¯¶»¤Ë¶Á¤¯±ÇÁü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤Ê¤ª¤Í¤°¤»¡£¤Ï¡¢2026Ç¯6·î28Æü¤Ë¼«¿ÈºÇÂç¥¥ã¥Ñ¤È¤Ê¤ë¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ã°¦Ìä°¦Åú¡ä¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
◾️¡Ö°¦¤ÎÌ£¡×
2025Ç¯11·î12Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
ÇÛ¿®¡§https://kmu.lnk.to/ainoaji
¢£¡ã¤Í¤°¤»¡£ÂÐ¥Ð¥ó¥Ä¥¢¡¼¡ÖBAND TO THE FUTURE ¶¡×¡ä
2025Ç¯11·î22Æü¡ÊÅÚ¡ËÊ¡²¬ Zepp Fukuoka
2025Ç¯11·î24Æü¡Ê·î½Ë¡Ë¹Åç BLUE LIVE
2025Ç¯11·î29Æü¡ÊÅÚ¡Ë¿·³ã LOTS
2025Ç¯12·î6Æü¡ÊÅÚ¡ËÂçºå Zepp Osaka Bayside
2025Ç¯12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë°¦ÃÎ Zepp Nagoya
2025Ç¯12·î14Æü¡ÊÆü¡Ë¹áÀî ¹â¾¾festhalle
2026Ç¯1·î11Æü¡ÊÆü¡ËµÜ¾ë GIGS
2026Ç¯1·î17Æü¡ÊÅÚ¡ËËÌ³¤Æ» Zepp Sapporo
2026Ç¯1·î23Æü¡Ê¶â¡ËÅìµþ Zepp Haneda
2026Ç¯1·î24Æü¡ÊÅÚ¡ËÅìµþ Zepp Haneda
¥Á¥±¥Ã¥È¡§5,500±ß¡Ê1¥É¥ê¥ó¥¯ÊÌ¡Ë¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¿2FºÂÀÊ¡¿2F¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°
¢§¥Á¥±¥Ã¥È°ìÈÌÈ¯ÇäÃæ
¥í¡¼¥Á¥±¡§https://l-tike.com/neguse/
¥¤¡¼¥×¥é¥¹¡§https://eplus.jp/neguse/
¤Ô¤¢¡§https://w.pia.jp/t/neguse-tour2526/
¢£¡ã¤Í¤°¤»¡£ONEMAN LIVE ¡Ö°¦Ìä°¦Åú¡×¡ä
2026Ç¯6·î28Æü¡ÊÆü¡Ë¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê
OPEN 17:00/ START 18:00
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://neguse.jp/aimonaitou/
¢§¥Á¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥ê¥¹¥¯¥¨¥¹¥È2¼¡ÃêÁªÀè¹Ô¼õÉÕÃæ
https://l-tike.com/neguse/
¢¨¥×¥ì¥ê¥¯¥¨¥¹¥È2¼¡ÃêÁªÀè¹Ô´ü´Ö¡§11/18(²Ð)12:00¡Á11/26(¿å)23:59
¢¨¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤Þ4Ëç¤Þ¤Ç
¢£¡ã¤Í¤°¤»¡£presents¡ÖHOT de GOOD fest. 2026¡×¡ä
2026Ç¯3·î29Æü¡ÊÆü¡Ë°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²° COMTEC PORTBASE
open12:00 / start13:00
½Ð±é¡§¤Í¤°¤»¡£¡¡Â¾
¥Á¥±¥Ã¥È¡§6,666±ß¡Ê1¥É¥ê¥ó¥¯ÊÌ¡Ë¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¿2F»ØÄêÀÊ
https://l-tike.com/neguse/
◾️¥¤¥Ù¥ó¥È½Ð±é¾ðÊó
2025Ç¯
12·î20Æü¡ÊÅÚ¡ËFM FUKUI BEAT PHOENIX 2025
12·î21Æü¡ÊÆü¡ËMERRY ROCK PARADE 2025
12·î27Æü¡ÊÅÚ¡ËFM802 ROCK FESTIVAL RADIO CRAZY 2025
12·î29Æü¡Ê·î¡Ërockin¡Çon presents COUNTDOWN JAPAN 25/26
