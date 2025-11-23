¡Ö¤¹¤º¤ÎÀ¼¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤¿¤¸¤ã¤ó¡×À¼Ë«¤á¤é¤ì¤¿¹À¥¤¹¤º¡¢¾È¤ì¤ë
½÷Í¥¤Î¹À¥¤¹¤º¡Ê27ºÐ¡Ë¤¬¡¢11·î22Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö¹À¥¤¹¤º¤Î¡Ø¤è¤Ï¤¯¤¸¤«¤ó¡Ù¡×¡ÊTOKYO FM¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÌîÅÄÍÎ¼¡Ïº¤«¤é¡Ö¤¹¤º¤ÎÀ¼¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤¿¤¸¤ã¤ó¡£¤ä¤Ã¤Ñ¥é¥¸¥ª¤Ë¤¹¤´¤¯¹ç¤¦¤è¤Í¡£¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈË«¤á¤é¤ì¡¢¾È¤ì¤¿¡£
RADWIMPS¤Î¿·¶Ê¡ÖÉ®Àå¡×¤ÎMV¤Ë¹À¥¤¹¤º¤¬½Ð±é¤·¤¿´Ø·¸¤Ç¡¢RADWIMPS¡¦ÌîÅÄÍÎ¼¡Ïº¤¬ÈÖÁÈ¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£¹À¥¤Î¥é¥¸¥ª¤Ë½Ð±é¤·¤¿´¶ÁÛ¤È¤·¤Æ¡Ö¿·Á¯¤Ç¤·¤¿¡£Á°¤«¤é¤Í¡¢¤¹¤º¤ÎÀ¼¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤¿¤¸¤ã¤ó¡£¤ä¤Ã¤Ñ¥é¥¸¥ª¤Ë¤¹¤´¤¯¹ç¤¦¤è¤Í¡£¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¹À¥¤Ï¡Ö¡ÊÌîÅÄ¤Ï¡Ë¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¤½¤¦¡¢¤Ê¤ó¤«¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¾È¤ì¤Æ½ª¤ï¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£º£¡£¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¾È¤ì¤ÆÈÖÁÈ¤òÄù¤á¤¿¡£
