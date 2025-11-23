¹À¥¤¹¤º¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤ìÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¦¡£·ë¹½Ç»¸ü¤À¤è¡© ¤³¤ì¡×´Ø·¸¤òµ¿¤¦2¿Í
½÷Í¥¤Î¹À¥¤¹¤º¡Ê27ºÐ¡Ë¤¬¡¢11·î22Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö¹À¥¤¹¤º¤Î¡Ø¤è¤Ï¤¯¤¸¤«¤ó¡Ù¡×¡ÊTOKYO FM¡Ë¤Ë½Ð±é¡£RADWIMPS¡¦ÌîÅÄÍÎ¼¡Ïº¤È¥ê¥ê¡¼¡¦¥Õ¥é¥ó¥¡¼¤Î´Ø·¸¤Ë¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤ìÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¦¡£·ë¹½Ç»¸ü¤À¤è¡© ¤³¤ì¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
RADWIMPS¤Î¿·¶Ê¡ÖÉ®Àå¡×¤ÎMV¤Ë¹À¥¤¹¤º¤¬½Ð±é¤·¤¿´Ø·¸¤Ç¡¢RADWIMPS¡¦ÌîÅÄÍÎ¼¡Ïº¤¬ÈÖÁÈ¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£¹À¥¤ÈÌîÅÄ¤Î¶¦ÄÌ¤ÎÍ§¿Í¤Ç¤¢¤ë¥ê¥ê¡¼¡¦¥Õ¥é¥ó¥¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹À¥¤¬¥ê¥ê¡¼¤È²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤ÎÌîÅÄ¤Ï¡È¤è¤Ï¤¯¤¸¤«¤ó¡É¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¤È¸À¤¦¤È¡¢ÌîÅÄ¤Ï¡Ö¤½¤¦¤«¤â¡£¥ê¥ê¡¼¤µ¤ó¤È¤Ï¤ª¸ß¤¤¤¬¶õµ¤¤Î¤è¤¦¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë¤«¤é¡¢¤½¤ì¤³¤½¡¢¤À¤«¤éÇ¯ËöÇ¯»Ï¤È¤«°ì½ï¤Ë²á¤´¤¹»þ¤Ã¤Æ¡¢¥ê¥ê¡¼¤µ¤ó½ñ¤Êª¤ò²£¤Ç¤·¤Æ¤Æ¡¢²¶¤Ï1¿Í¤Ç¤º¤Ã¤È¶Êºî¤Ã¤Æ¤¿¤ê¤È¤«¤â¤¹¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¹À¥¤Ï¡¢¡Ö¡Ê¥ê¥ê¡¼¤ÈÌîÅÄ¤¬¡Ë¤ª¸ß¤¤¤¬¤µ¡¢¶õµ¤¤Î¤è¤¦¤Ë¤¤¤¹¤®¤Æ¤µ¡¢ËÜÅö¤Ë¤â¤¦¶õµ¤¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë»þ¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó¡© ¤¿¤Þ¤Ë¤½¤³¤Ë¤¤¤ë¤È¡Ø»ä¡¢¤Ò¤È¤ê¡© ¤¢¤ì¡©¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤ë»þ¤¢¤ë¤Í¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢ÌîÅÄ¤Ï¡Ö½ÏÇ¯¤ÎÉ×ÉØ¡¢30Ç¯¡¢40Ç¯Ï¢¤ìÅº¤Ã¤¿É×ÉØ¤ÎÊý¤È¤«¤¬¤â¤¦²ñÏÃ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¶õµ¤¤Ç²ñÏÃ¤¹¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡£3»þ´Ö¤È¤«ÉáÄÌ¤ËÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡×¤È¸ì¤ë¡£
ÌîÅÄ¤Ï±Ç²è¡Ö¥È¥¤¥ì¤Î¥Ô¥¨¥¿¡×¤Ç¥ê¥ê¡¼¤È¶¦±é¤·¤Æ¤«¤é2¿Í¤Ç²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯Áý¤¨¤Æ¡Ö¶õµ¤´¶¤È¤«¤â´Þ¤á¤Æ¤¹¤´¤¯µï¿´ÃÏ¤Î¤¤¤¤¿Í¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤·¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤È¤³¤í¤ò¤â¤¦¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¸«¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê´Ø·¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤É¤ó¤«ÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¹À¥¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤ìÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¦¡£·ë¹½Ç»¸ü¤À¤è¡© ¤³¤ì¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
RADWIMPS¤Î¿·¶Ê¡ÖÉ®Àå¡×¤ÎMV¤Ë¹À¥¤¹¤º¤¬½Ð±é¤·¤¿´Ø·¸¤Ç¡¢RADWIMPS¡¦ÌîÅÄÍÎ¼¡Ïº¤¬ÈÖÁÈ¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£¹À¥¤ÈÌîÅÄ¤Î¶¦ÄÌ¤ÎÍ§¿Í¤Ç¤¢¤ë¥ê¥ê¡¼¡¦¥Õ¥é¥ó¥¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹À¥¤¬¥ê¥ê¡¼¤È²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤ÎÌîÅÄ¤Ï¡È¤è¤Ï¤¯¤¸¤«¤ó¡É¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¤È¸À¤¦¤È¡¢ÌîÅÄ¤Ï¡Ö¤½¤¦¤«¤â¡£¥ê¥ê¡¼¤µ¤ó¤È¤Ï¤ª¸ß¤¤¤¬¶õµ¤¤Î¤è¤¦¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë¤«¤é¡¢¤½¤ì¤³¤½¡¢¤À¤«¤éÇ¯ËöÇ¯»Ï¤È¤«°ì½ï¤Ë²á¤´¤¹»þ¤Ã¤Æ¡¢¥ê¥ê¡¼¤µ¤ó½ñ¤Êª¤ò²£¤Ç¤·¤Æ¤Æ¡¢²¶¤Ï1¿Í¤Ç¤º¤Ã¤È¶Êºî¤Ã¤Æ¤¿¤ê¤È¤«¤â¤¹¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
ÌîÅÄ¤Ï±Ç²è¡Ö¥È¥¤¥ì¤Î¥Ô¥¨¥¿¡×¤Ç¥ê¥ê¡¼¤È¶¦±é¤·¤Æ¤«¤é2¿Í¤Ç²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯Áý¤¨¤Æ¡Ö¶õµ¤´¶¤È¤«¤â´Þ¤á¤Æ¤¹¤´¤¯µï¿´ÃÏ¤Î¤¤¤¤¿Í¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤·¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤È¤³¤í¤ò¤â¤¦¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¸«¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê´Ø·¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤É¤ó¤«ÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¹À¥¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤ìÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¦¡£·ë¹½Ç»¸ü¤À¤è¡© ¤³¤ì¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£