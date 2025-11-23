´äÅÄ¹äÅµ¡¢2025Ç¯¤ò´Á»ú1Ê¸»ú¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ë¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÄ¬ÌÜ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×
»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS¤Î´äÅÄ¹äÅµ¤µ¤ó¡Ê36¡Ë¤¬22Æü¡¢¼ç±é±Ç²è¤Î¸ø³«µÇ°ÉñÂæ°§»¢¤Ë¶¦±é¤ÎÇòÄ»¶Ìµ¨¤µ¤ó¡Ê15¡Ë¡¢ºä²¼Íº°ìÏº´ÆÆÄ¤ÈÅÐ¾ì¡£2025Ç¯¤ò´Á»ú1Ê¸»ú¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
±Ç²è¡Ø¶âÈ±¡Ù¡ÊÁ´¹ñ¸ø³«Ãæ¡Ë¤Ï¡¢´äÅÄ¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ë⼤¿Í¤Ë¤Ê¤êÀÚ¤ì¤Ê¤¤Ãæ³Ø¶µ»Õ¡¦»ÔÀî¤¬À¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤âÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¤Ç¤¹¡£
¢£´äÅÄ¹äÅµ¡¡º£Ç¯¤Ï¡Ö¥¿¥È¤Ç¤¹¡×
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢º£Ç¯¤â»Ä¤ê¤ï¤º¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢2025Ç¯¤òÉ½¤¹´Á»ú1Ê¸»ú¤ò¥Õ¥ê¥Ã¥×¤ÇÈ¯É½¡£¡Ø³°¡Ù¤È½ñ¤¤¤¿´äÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¿¡¦¥È¤Ç¤¹¡×¤ÈÆÉ¤ó¤Ç¡¢²ñ¾ì¤òÏÂ¤Þ¤»¤ë¤È¡Ö¾éÃÌ¤Ç¤¹¡£¡È¤½¤È¡É¤Ç¤¹¡£·ë¹½¡¢³°¹ñ¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Æ¤³¤Î1Ç¯¡£¤½¤ì¤Ç¡È³°¡É¤«¤Ê¤È¡£³°¤ÎÀ¤³¦¤òÃÎ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê1Ç¯¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È¤â»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Â³¤±¤Æ¡ÖÉÔ»×µÄ¤È¡¢Ç¯ÌÀ¤±¤«¤é³¤³°¤Ë¤ª»Å»ö¤Ç¹Ô¤«¤»¤Æ¤â¤é¤¦µ¡²ñ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡£µîÇ¯¤Þ¤Ç¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢º£Ç¯¤«¤é¤¹¤´¤¤Áý¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÄ¬ÌÜ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿´äÅÄ¤µ¤ó¡£³¤³°ºîÉÊ¤Ø¤Î¶½Ì£¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½Ð±é¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È°ÕÍß¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£