Àî¹ç½Ó°ì¡¡³ô¤Ç¤ÎÂ»¼º£±²¯±ß°Ê¾å¤â¡Ä¡ÖÌÌÇò¤¤¤Ê¤È»×¤¤»Ï¤á¤¿¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÇÆüËÜ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¶¨²ñ¤Î²ñÄ¹¤âÌ³¤á¤ëÀî¹ç½Ó°ì¤¬¡¢£²£³Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÅÄÂ¼Î¼¡õÎëÌÚÆà¡¹¡¡¼«Ê¢¤ÇÊÆ¹ñ³ô¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤Ë½Ð±é¡£¼«¿È¤ÎÅê»ñÎò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Àî¹ç¤Ï£²£µºÐ¤Î»þ¤Ë³ô¼°Åê»ñ¤ò»Ï¤á¤¿¡££±£¹£¸£°Ç¯Âå¸åÈ¾¤ÎÆüËÜ¤Ï¥Ð¥Ö¥ë¤ËÊ¨¤¤¤Æ³èµ¤¤¬¤¢¤Ã¤¿»þ¤Ç¡¢¼þ°Ï¤ÎÍ§¿Í¤¿¤Á¤¬ÉÔÆ°»º¤ä¥´¥ë¥Õ²ñ°÷¸¢¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÁª¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿Åö»þ¤ÏÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥à¤Î¼Ò°÷¤Ç¡¢·îµë¤Ï¼ê¼è¤ê£±£µËü±ßÄø¡£ÉÔÆ°»º¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤ª¶â¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÃÎ¿Í¤Î´«¤á¤Ç³ô¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Åê»ñ¤Ç£±ÈÖ¤ÎÌÙ¤±¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢Àî¹ç¤Ï¡Ö£±ÌÃÊÁ¤À¤È£¶£°£°£°Ëü±ß¡×¤È¹ðÇò¡£È¿ÂÐ¤Ë£±ÈÖ¤ÎÂ»¼º¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¡Ê£²£°£°£¶Ç¯¤Î¡Ë¥é¥¤¥Ö¥É¥¢¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤¹¤Í¡£ËÍ¥é¥¤¥Ö¥É¥¢¡Ê¤Î³ô¡Ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¥é¥¤¥Ö¥É¥¢¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¡¢°ìÀÆ¤Ë£É£Ô¤¬ÃÆ¤±¤¿¡££²£°¼Ò¤°¤é¤¤»ý¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é°ìÀÆ¤ËÍî¤Á¤¿¡£ËèÆü¥¹¥È¥Ã¥×°Â¡£Çä¤ëÇä¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤Î»þ£±²¯±ßÂ»¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡£²£°£°£¸Ç¯¤Ë¤Ï¥ê¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥Ã¥¯¤¬µ¯¤³¤ê£µ£°£°£°Ëü±ßÂ»¼º¡£ÅÄÂ¼Î¼¤¬¡Ö¤³¤Î»þ¤Ï¿´¶¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤ÈÀî¹ç¤Ï¡Ö¤³¤ì¤°¤é¤¤¤«¤éÌÌÇò¤¤¤Ê¤È»×¤¤»Ï¤á¤¿¡£¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¡£ËÍ¤Î¤ª¶â¤ò¾¡¼ê¤Ë¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¥ä¥Ä¤¬¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¡£Àî¹ç¤Ï¡Ö³Ú¤·¤¤¤Î¤¬£±ÈÖÂç»ö¡×¤ÈÅê»ñ¤Î¿´ÆÀ¤òÀâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£