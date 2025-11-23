¹Åç»Ô°Âº´ËÌ¶è¤Î¹ñÆ»¡¡·Ú¾èÍÑ¼ÖÆ±»Î¤¬ÀµÌÌ¾×ÆÍ¡¡½õ¼êÀÊ¤Î£·£°Âå½÷À¤¬»àË´¡¦£²¿Í½Å½ý
¡¡23Æü¸á¸å¡¢¹Åç»Ô°Âº´ËÌ¶è¤Î¹ñÆ»¤Ç·Ú¾èÍÑ¼ÖÆ±»Î¤¬ÀµÌÌ¾×ÆÍ¤·¡¢76ºÐ¤Î½÷À¤¬»àË´¡£2¿Í¤¬½Å½ý¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡¡»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¹Åç»Ô°Âº´ËÌ¶è»°Æþ¤Î¹ñÆ»54¹æ¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ë¤È¡¢23Æü¸á¸å1»þ25Ê¬¤´¤í¡¢¹Åç»Ô¤Î¼«±Ä¶ÈÃËÀ¡Ê51¡Ë¤¬±¿Å¾¤¹¤ë·Ú¾èÍÑ¼Ö¤ÈÂÐ¸þ¼ÖÀþ¤òÁö¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¹Åç»Ô¤Î²ñ¼Ò°÷½÷À¡Ê46¡Ë¤Î·Ú¾èÍÑ¼Ö¤¬ÀµÌÌ¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢½÷À¡Ê46¡Ë¤Î·Ú¾èÍÑ¼Ö¤Î½õ¼êÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹Åç»Ô°Âº´Æî¶è¤Ë½»¤à½÷À¡Ê76¡Ë¤¬¶»¤Ê¤É¤ò¶¯¤¯ÂÇ¤Á¡¢»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿£²¿Í¤âÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¡¢½Å½ý¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡¡¸½¾ì¤ÏÃæ±ûÊ¬Î¥ÂÓ¤Î¤Ê¤¤ÊÒÂ¦°ì¼ÖÀþ¤ÎÆ»Ï©¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï¡¢ÃËÀ¤Î¼Ö¤¬Ãæ±ûÀþ¤ò¤Ï¤ß½Ð¤·¤¿¤È¤ß¤Æ»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£