¡Úµð¿Í¡Û°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ÎÄ¹Ìîµ×µÁ¤Ø¡¡Â¾µåÃÄÁª¼ê¤«¤éÂ¿¤¯¤Î²Ö¤¬ÆÏ¤¯
¡¡º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò°úÂà¤·¤¿µð¿Í¡¦Ä¹Ìîµ×µÁ³°Ìî¼ê¤Î°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤¬£²£³Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Î¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿£²£°£²£µ¡¡£Ð£ò£å£ó£å£î£ô£å£ä¡¡£â£ù¡¡£Æ£á£î£á£ô£é£ã£ó¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¥Ù¥ó¥ÁÎ¢¤Ï¡¢Â¾µåÃÄ¤ÎÁª¼ê¤«¤éÄ¹Ìî¤ËÂ£¤é¤ì¤¿²Ö¤¬ÄÌÏ©¤ÎÎ¾¥µ¥¤¥É¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ËËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡²Ö¤¬ÆÏ¤¤¤¿¼ç¤ÊÁª¼ê¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡Ê½êÂ°¤Ïº£µ¨¡¢·É¾ÎÎ¬¡Ë¡£
¡¡¢¦ÃæÆü¡á»³ËÜÂÙ´²¡¢ÂçÌîÍºÂç¡¢Æ²¾åÄ¾ÎÑ¡¢»³°æÂç²ð¡¢ÃæÅÄæÆ¡¢ÀõÈøÂóÌé¡¢Â¼¾¾³«¿Í¡¢ÂçÅçÍÎÊ¿¡¢¹â¶¶¼þÊ¿¡¢¾¾Ãæ¿®É§¡¢ÁÄÉã¹¾ÂçÊå¡¢±§º´¸«¿µ¸ã
¡¡¢¦ÆüËÜ¥Ï¥à¡á°ðÍÕÆÆµª¡¢¾åÀîÈªÂç¸ç¡¢º°ÅÄÉÒÀµ¡¢¿ÊÆ£Í¦Ìé¡¢À¶µÜ¹¬ÂÀÏº¡¢Ã«¸µ·½²ð¡¢¿¹ËÜµ©Å¯¡¢¸°Ã«ÍÛÊ¿¡¢ÃÓÅÄÎ´±Ñ¡¢´ä´Û³Ø¡¢ºØÆ£Í§µ®ºÈ¡¢¼ãÎÓ¹¸¹°
¡¡¢¦À¾Éð¡áÃºÃ«¶ä¿ÎÏ¯¡¢·ª»³¹ª
¡¡¢¦³ÚÅ·¡á¿¹²¬ÎÉ²ð¡¢µ×ÊÝÍµÌé
¡¡¢¦£Ä£å£Î£Á¡á·¬¸¶¾»Ö¡¢¸ÍÃì¶³¹§¡¢Ãæ°æÂç²ð¡¢Åì¹î¼ù¡¢·¬¸¶µÁ¹Ô¡¢ÆþÍèÍ´ºî¡¢µÜºêÉÒÏº¡¢°ËÆ£¸÷¡¢µþÅÄÍÛÂÀ
¡¡¢¦¥ä¥¯¥ë¥È¡á»ûÆâ¿ò¹¬¡¢»³粼¹¸ÂÀÏº
¡¡¢¦¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡á¿ùËÜÍµÂÀÏº¡¢¶åÎ¤°¡Ï¡
¡¡¢¦¹Åç¡á¾®±à³¤ÅÍ¡¢½©»³æÆ¸ã¡¢ÅÄÃæ¹Êå¡¢¾åËÜ¿ò»Ê¡¢ÃæºêæÆÂÀ¡¢Æ²ÎÓæÆÂÀ¡¢²ñÂôÍã¡¢¿¹²¼Äª¿Î
¡¡¢¦¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡áÂç¹¾ÎµÀ»¡¢ÅìÉÍµð
¡¡¢¦¥«¥Ö¥¹¡áÎëÌÚÀ¿Ìé