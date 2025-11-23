¡Ú¥¸¥ã¥ó¥×¡Û´Ý»³´õ¤¬WÇÕ½é¾¡Íø¤«¤é³«Ëë2Ï¢¾¡¡ª¡ª¥²¡¼¥È²¼¤²¤Æ¤âºÇÄ¹ÉÔÅÝ¡¡¸ÞÎØ¤Ø½÷»Ò¤Î¿·¥¨¡¼¥¹´üÂÔ
¡¡¡þ¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¥¡¼WÇÕ¡¡¥¸¥ã¥ó¥×½÷»Ò¸Ä¿ÍÂè2Àï¡Ê2025Ç¯11·î23Æü¡¡¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¡¦¥ê¥ì¥Ï¥ó¥á¥ë¡¡¥Ò¥ë¥µ¥¤¥º¡áHS140¥á¡¼¥È¥ë¡Ë
¡¡´Ý»³´õ¡Ê27¡áËÌÌî·úÀß¡Ë¤¬³«Ëë2Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£Á°Æü22Æü¤Î¸Ä¿ÍÂè1Àï¤ÇWÇÕ½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Àª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢1²óÌÜ¤ÇºÇÄ¹ÉÔÅÝ¤Î134¥á¡¼¥È¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£2²óÌÜ¤â133¥á¡¼¥È¥ë¤òÈô¤Ó¡¢¹ç·×283.6ÅÀ¤Ç2°Ì¤Ë28.8ÅÀ¤ÎÂçº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ²÷¾¡¤·¤¿¡£
¡¡°ËÆ£Í´õ¡Ê31¡áÅÚ²°¥Û¡¼¥à¡Ë¤Ï6°Ì¡¢¹âÍüº»Íå¡Ê29¡á¥¯¥é¥ì¡Ë¤Ï14°Ì¡¢µÜÅèÎÓ¸Ð¡Ê22¡á¾¾ËÜÂç¡Ë¤Ï15°Ì¡¢ÀªÆ£Í¥²Ö¡Ê28¡á²¬ËÜ¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤Ï19°Ì¡¢º´Æ£Í®·î¡Ê18¡áÅìµþÈþÁõ¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤Ï2²óÌÜ¤Ø¿Ê¤á¤º32°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡1²óÌÜ¤ÏÈôÌöÄ¾Á°¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¥²¡¼¥È¤¬1¤Ä²¼¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢Àä¹¥Ä´¤Î´Ý»³¤Ë¤Ï´Ø·¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥°¥ó¥°¥ó¤Èµ÷Î¥¤ò¿¤Ð¤·¡¢2ÈÖ¼ê¤Ë¤Ä¤±¤¿¥Ë¥«¡¦¥×¥ì¥Ö¥Ä¡Ê¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢¡Ë¤ËÈôµ÷Î¥¤Ç6¥á¡¼¥È¥ë¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç16.8ÅÀº¹¤ò¤Ä¤±¤¿¡£¥·¡¼¥º¥ó½éÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿21Æü¤Îº®¹çÃÄÂÎ¤Ç¤âÆüËÜ¥Á¡¼¥à¤Î12µ¨¤Ö¤êÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£µ¨WÇÕ¤Ï³«Ëë¤«¤é¡È3Ï¢¾¡¡É¤À¡£
¡¡¸Ä¿ÍÀï½éÍ¥¾¡¤ÎÁ°Æü¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¤¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤¬ÀÚ¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Ó¥Ã¥°¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¤â¤é¤Ã¤¿µ¤Ê¬¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£½é½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤¹ÍèÇ¯2·î¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤Ø¡¢ÆüËÜ½÷»Ò¤Î¿·¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤¬¤Õ¤¯¤é¤à3Ï¢Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡þ´Ý»³¡¡´õ¡Ê¤Þ¤ë¤ä¤Þ¡¦¤Î¤¾¤ß¡Ë1998Ç¯¡ÊÊ¿10¡Ë6·î2ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ä¹Ìî¸©ÌîÂô²¹ÀôÂ¼½Ð¿È¤Î27ºÐ¡£»Ð¤Î±Æ¶Á¤Ç¾®1¤Ç½é¤á¤Æ¥¸¥ã¥ó¥×¤ò¤·¡¢¾®4¤ÇËÜ³ÊÅª¤Ë¶¥µ»¤ò»Ï¤á¤ë¡£Ä¹Ìî¡¦ÈÓ»³¹â¡¢ÌÀÂç¤ò·Ð¤ÆËÌÌî·úÀß¤Ë½êÂ°¡£18Ç¯1·î¤Î¥ê¥ì¥Ï¥ó¥á¥ëÂç²ñ¤ÇWÇÕ½é½Ð¾ì¡£À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ï4ÅÙ½Ð¾ì¤·¡¢23Ç¯¸Ä¿Í¥é¡¼¥¸¥Ò¥ë4°Ì¡£º£²Æ¤Î¹ñºÝÂç²ñ¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ç¸Ä¿ÍÁí¹çÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£1¥á¡¼¥È¥ë61¡£