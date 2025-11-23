¥Á¥ç¹ñ¸µ´Ú¹ñË¡Áê¤¬ÌîÅÞÂåÉ½¡¡ÁÄ¹ñ³×¿·ÅÞ¡¢»Ù»ý³ÈÂç²ÝÂê
¡¡¡Ú¥½¥¦¥ë¶¦Æ±¡Û´Ú¹ñ¤Î³×¿··Ï¾¯¿ôÌîÅÞ¡ÖÁÄ¹ñ³×¿·ÅÞ¡×¤Ï23Æü¡¢´Ú¹ñÃæÉô¤ÎÀ¶½£¤ÇÅÞÂç²ñ¤ò³«¤¡¢¥Á¥ç¹ñ¸µË¡Áê¤ò¿·ÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤·¤¿¡£´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÅÞ»Ù»ýÎ¨¤¬2¡Á4¡ó¤ËÄãÌÂ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍèÇ¯¤ÎÅý°ìÃÏÊýÁª¤Ë¸þ¤±¤ÆÂ¸ºß´¶¤ÎÈ¯´ø¤äÅÞÀª³ÈÂç¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥Á¥ç¹ñ»á¤ÏÁª½Ð¸å¤Î±éÀâ¤ÇÃÏÊýÊ¬¸¢²þ³×¤Ê¤É¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤È¶¯Ä´¤·¡ÖÃÏÊýÁª¤ÇÀ¯¼£³×¿·¤Î¤¿¤á¤Î¶¶Æ¬ÔÈ¤òÃÛ¤¯¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂåÉ½Áª¤ËÎ©¸õÊä¤·¤¿¤Î¤Ï¥Á¥ç¹ñ»á¤À¤±¤Ç¡¢ÅÞ°÷¤é¤Î»¿ÈÝÅêÉ¼¤Î·ë²Ì¡¢°µÅÝÅªÂ¿¿ô¤Î»¿À®¤òÆÀ¤¿¡£
¡¡¥Á¥ç¹ñ»á¤Ï³×¿··Ï¤ÎÊ¸ºßÆÒÀ¯¸¢¤ÇË¡Áê¤Ê¤É¤òÌ³¤á¡¢2024Ç¯¤ËÆ±ÅÞ¤ò·ëÀ®¤·¤¿¡£