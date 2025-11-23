¥ï¥¿¥ê119¤¬¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¡×º§¡¢±ÉÍÜ»Î»ñ³Ê»ý¤Ä²ñ¼Ò°÷¤È¡Öµ´¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó¡×Æâ¤ÇÈ¯É½
¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¥ï¥¿¥ê119¡Ê32¡Ë¤¬23ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÀéÄ»¤Îµ´¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó¡×¡ÊÆüÍË¸á¸å7»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÈÖÁÈÆâ¤Ç·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥ï¥¿¥ê¤ÏÁ°¡¹²óÂç²ñ²¦¼Ô¤È¤·¤Æ¡Ö400mÁö¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡¡¥Ó¥ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÂ¨Ã¦Íî¡×¤Ë½Ð¾ì¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸À¤¦¤Î½é¤á¤Æ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·ëº§¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤Æ¡£±ü¤µ¤ó¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤Æ¡×¤È¹ðÇò¡£¡Öº£¤Þ¤Ç¤È°ã¤Ã¤Æ±ü¤µ¤ó¤ÈÆó¿Í»°µÓ¤ÇÍè¤Æ¤ë¤ó¤ÇÀäÂÐ¤ËÉé¤±¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¡Ö¼«Ê¬1¿Í¤ÇÍÜ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¡£¿¿·õ¤Ë¤«¤¿¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
ÈÖÁÈ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£²ñ¼Ò°÷¤Î±ü¤µ¤ó¤Ï±ÉÍÜ»Î¤Î»ñ³Ê¤ò»ý¤Á¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥ì¡¼¥¹¤Ï½à·è¾¡¤Ë»Ä¤ì¤ºÇÔÂà¤·¤¿¡£
¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡Ö¤´Êó¹ð¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¢¡¢¡×¤È¹ðÃÎ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£