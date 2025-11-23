¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¹¥¤¤ÊÃËÀÇÐÍ¥¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª ¡ÖÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¡×¤ò¾å²ó¤ë1°Ì¤Ï¡©¡Ú2025Ç¯ºÇ¿·¡Û
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ï11·î4¡Á10Æü¡¢Á´¹ñ¤Î10¡Á70Âå¤ÎÃË½÷300¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡Ö¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù½Ð±éÇÐÍ¥¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢Âè17²ó¤«¤é¥¢¥ó¥±¡¼¥È½¸·×»þÅÀ¤Þ¤Ç¤Î½Ð±é¼Ô¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤Ï¡¢¹¾¸Í¤Î¥á¥Ç¥£¥¢²¦¤È¤·¤Æ»þÂå¤ÎÃþ»ù¡Ê¤Á¤ç¤¦¤¸¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÈÄÕ½Å¡Ê¤Ä¤¿¤¸¤å¤¦¡Ë¡É¤³¤ÈÄÕ²°½Å»°Ïº¤¬¼ç¿Í¸ø¤Î¥É¥é¥Þ¡£¹ë²Ú¤ÊÇÐÍ¥¤¬½Ð±é¤·¡¢ºîÉÊ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¹¥¤¤ÊÃËÀÇÐÍ¥¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î·ë²Ì¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
2°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÂìÂôàôµÈ¡×¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ëÀ¼Í¥¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¡ÖÂìÂôàôµÈ¡×¤Ï¡¢10·î19Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Âè40²ó¡Ö¿Ô¤¤»¤Ì¤ÏÍß¤ÎÀô¡×¤«¤éÅÐ¾ì¡£ÄÅÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢º£ºî¤ÇÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ë½é½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£àôµÈ¤Ï¤«¤Ê¤ê¸ÄÀ¤Î¶¯¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¡¢ÄÅÅÄ¤µ¤ó¤Ï»×¤¤ÀÚ¤ê¤Î¤è¤¤±éµ»¤ò¸«¤»¤Æ¿Íµ¤¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÄÅÅÄ¤µ¤ó¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ç±é¤¸¤¿Åì³¤ÎÓÌÀÌò¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¡£Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ç¤â¡¢Â¸ºß´¶¤¢¤ëÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÀ¼Í¥¤µ¤ó¤È¤·¤Æ¤â¹¥¤¤Ç¤¹¤¬¡¢±éµ»ÎÏ¤â¤¢¤Ã¤Æ°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ê50Âå½÷À¡¿ºë¶Ì¸©¡Ë¡¢¡ÖÄÅÅÄ¤µ¤ó¤ÎÍî¤ÁÃå¤¤¤¿À¼¤ÈÂ¸ºß´¶¤¬¡¢»þÂå·à¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ËÈó¾ï¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤Æ°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê30ÂåÃËÀ¡¿ËÌ³¤Æ»¡Ë¡¢¡Ö±éµ»¤Ë¤Ï¿¼¤ß¤ÈÉÊ³Ê¤¬¤¢¤ê¡¢»þÂå·à¤Î¶õµ¤¤Ë¼«Á³¤ÈÍÏ¤±¹þ¤àÂ¸ºß´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê60ÂåÃËÀ¡¿¹Åç¸©¡Ë¤Ê¤É¤Î°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
1°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ºîÉÊ¤Î¼ç¿Í¸ø¡ÖÄÕ²°½Å»°Ïº¡ÊÄÕ½Å¡Ë¡×¤ò±é¤¸¤ë²£ÉÍÎ®À±¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÄÕ½Å¤Ï¡¢ÍÄ¤¯¤·¤ÆÎ¾¿Æ¤ÈÀ¸¤ÊÌ¤ì°ú¼êÃã²°¤ÎÍÜ»Ò¤È¤Ê¤Ã¤¿¿ÍÊª¡£¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÄÕ½Å¤¬½ñÀÒ¤ÎÊÔ½¸¤ä½ÐÈÇ¶È¤òÀ®¸ù¤µ¤»¡¢¡È¹¾¸Í¤Î½ÐÈÇ²¦¡É¤Ø¤È¶î¤±¾å¤¬¤ë»Ñ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²£ÉÍ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤â¤á¤²¤Ê¤¤ÄÕ½Å¤òÄ¹¤¤´ü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÇ®±éÃæ¡£¶¶ËÜ°¦¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ëºÊ¡¦¤Æ¤¤¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤âÈ´·²¤Ç¡¢¼ç¿Í¸ø¤È¤·¤ÆºîÉÊ¤òÀ¹¤ê¾å¤²Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²£ÉÍ¤µ¤ó¤Ï±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Ç¤â¹¥±éµ»¤ò¸«¤»¡¢¹â¤¤ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ëÇÐÍ¥¤Ç¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö²£ÉÍ¤µ¤ó¤Ï¡¢Ã¼Àµ¤Ê´éÎ©¤Á¤Ç¤â¹¾¸Í¤Ã»Ò¤Î¼ç¿Í¸ø¤ò¤·¤Ã¤«¤êÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Æ°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿ËÌ³¤Æ»¡Ë¡¢¡Ö´é¤¬¤È¤Æ¤âÀ°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë´é¤ÎÎÉ¤µ¤Ëñá¤é¤º¡¢ÅØÎÏ¤òÂÕ¤é¤Ê¤¤»ÑÀª¤¬Âç¹¥¤¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿ÏÂ²Î»³¸©¡Ë¡¢¡Ö¾ðÇ®¤ÈÀÅ¤±¤µ¤òÊ»¤»»ý¤Ä¼Çµï¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢»ëÀþ¤ä´Ö¤Î¼è¤êÊý¤À¤±¤Ç¿ÍÊª¤Î¿¼ÁØ¤ò¸ì¤ëÉ½¸½ÎÏ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê60ÂåÃËÀ¡¿ºë¶Ì¸©¡Ë¤Ê¤É¤Î°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
¤³¤Îµ»ö¤Î¼¹É®¼Ô¡§
¤æ¤ë¤Þ ¾®ÎÓ
Ä¹Ç¯¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡¢¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ê¤É¤òÀ©ºî¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤ÎÊÔ½¸¡¦¥é¥¤¥¿¡¼¤ËÅ¾¿È¡£·ÝÇ½¾ðÊó¤ËÀºÄÌ¤·¡¢½µ´©»ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤ä·ÝÇ½¿Í¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥é¥à¤Ê¤É¤ò¼¹É®¡£ÊÔ½¸¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¤æ¤ë¤Þ¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¡£
(Ê¸:¤æ¤ë¤Þ ¾®ÎÓ)
