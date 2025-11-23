¡Ö¤Þ¤¸¤Ç¤É¤¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤ó¤Í¤ó¡×Íò¥é¥¹¥È¥Ä¥¢¡¼ÆüÄøÈ¯É½¤Ë¼õ¸³À¸ÈáÌÄ¡£¡ÖÍò¶²¤ë¤Ù¤·¡×¡Ö¥¨¥°¤¤¡×
11·î22Æü¡¢Íò¤Î¥é¥¹¥È¥Ä¥¢¡¼¡ØARASHI LIVE TOUR 2026 We are ARASHI¡Ù¤Î³«ºÅ¤¬È¯É½¡£´î¤Ó¤ÎÀ¼¤âÂ¿¤¤Ãæ¡¢¼õ¸³À¸¤«¤é¤ÏÈáÌÄ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅê¹Æ¡ÛÍò¥é¥¹¥È¥Ä¥¢¡¼ÆüÄø¤òÈ¯É½
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é´¿´î¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë°ìÊý¡¢°ìÉô¼õ¸³À¸¤«¤é¤ÏÈáÌÄ¤â¡£¥Ä¥¢¡¼½éÆü¤Ç¤¢¤ë¡¢2026Ç¯3·î13Æü¤ÎÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹¥×¥ì¥ß¥¹¥È¥É¡¼¥à¡Ê»¥ËÚ¥É¡¼¥à¡Ë¸ø±é¤¬¡¢3·î12Æü¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤ëËÌ³¤Æ»Âç³Ø¤Î¸å´üÆþ»îÆüÄø¤ÎÍâÆü¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£¥Ä¥¢¡¼ÆüÄø¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï´û¤ËÈô¹Ôµ¡¤ä¥Û¥Æ¥ë¤ÎÍ½Ìó¤ò»Ï¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Û¥Æ¥ëÂå¤Î¹âÆ¤â¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡ÖÍò¤Î¥é¥¤¥ÖËÌÂç¤Î¸å´üÆüÄø¤È¤«¤Ö¤ë¤ó¤«¡×¡Ö½Ð´ê¤¹¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¤âÍÞ¤¨¤È¤±¤Ã¤Æ¤³¤È¤«¡©¡×¡Ö¤Þ¤¸¤Ç¤É¤¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤ó¤Í¤ó¡×¡ÖËÌÂç¼õ¸³¤¹¤ë¿Í¡¢¥Û¥Æ¥ë¼è¤ì¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤«¡©¡×¡Ö¸å´üËÌÂç¼õ¤±¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤Éº£¤Î¤¦¤Á¤Ë¥Û¥Æ¥ë¼è¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤ÆÍò¤ËÈ÷¤¨¤è¤¦¤«¤Ê¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(Ê¸:¥â¥ê¥¿¥¢¥ä¥ê)
¡Ö¤Þ¤¸¤Ç¤É¤¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤ó¤Í¤ó¡×Íò¤Î¸ø¼°X¤Ï¡¢¡ÖÄ¹¤é¤¯¤ªÂÔ¤¿¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Íò¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼¤Î¾ÜºÙ¤òÈ¯É½¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ä¥¢¡¼¤Î¾ÜºÙ¤òÈ¯É½¡£¥Ä¥¢¡¼¥¿¥¤¥È¥ë¡¢ÆüÄø¡¢²ñ¾ì¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÍò¶²¤ë¤Ù¤·¡×¥Ä¥¢¡¼ÆüÄø¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢ËÌ³¤Æ»°Ê³°¤ÎÆüÄø¤Ç¤â¥Û¥Æ¥ëÂå¤¬¹âÆ¤·¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÍò¶²¤ë¤Ù¤·¡×¡ÖË¿¥µ¥¤¥È¤ÎË¿¥Û¥Æ¥ëÍò¤Î¥Ä¥¢¡¼ÆüÄøÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ÅÓÃ¼¤ªÃÍÃÊ¤ÏÃÍ¾å¤¬¤ê¤ÎËþ¼¼¡×¡ÖÍò¤Î±Æ¶Á¤Ç¹âÆ¤É¤³¤í¤«¥¥ã¥ó¥»¥ëÉÔ²Ä¤äÊÖ¶âÉÔ²Ä¤ä¥¥ã¥ó¥»¥ëÎÁ100¡ó¤Ë¤·¤Æ¤ë¤Î¥¨¥°¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤âÈáÌÄ¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Íò¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤Î¶¯¤µ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¤Í¡£
