¥×¥ì¥¼¥óËÁÆ¬¡¢»°Î®¡ÖÁá¸ý¤Ë¤Ê¤ë¡×¡¢ÆóÎ®¡Ö¸ì¤ê¤«¤±¤ë¡×¡£°ìÎ®¤¬»È¤¦ ¡È´Ö¤ÎÎÏ¡É ¤Ç¼æ¤¤Ä¤±¤ëÏÃ¤·Êý
²ñµÄ¤ä¥×¥ì¥¼¥ó¤Î¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ºÇ½é¤Î3ÉÃ¤ÇÄ°¤¼ê¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤ë¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¤½¤Î¸À¸ì²½¤Ï°ìÎ®¡¢ÆóÎ®¡¢¤½¤ì¤È¤â»°Î®¡© Æ¬¤Î¤¤¤¤¡È¤³¤Î°ì¸À¡É¡Ù¡ÊÀ¶¿å¹îÉ§ Ãø¡¿ÀÄ½Õ½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¶¦´¶¤òÀ¸¤à¡È¸ì¤ê½Ð¤·¡É¤Î¥³¥Ä¤ò²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÏËÜ½ñ¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¤·¡¢Ä°¤¼ê¤Î¿´¤òÆ°¤«¤¹¡ÖÏÃ¤Î»Ï¤áÊý¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÆ¬¤Î¤¤¤¤¿Í¤¬»È¤¦¡Ö·è¤á¤Î°ì¸À¡×300¥Õ¥ì¡¼¥º
A¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤ÎÁ°¤ÇÏÃ¤¹¤Î¤À¤«¤é¡¢¤¢¤ì¤â¤³¤ì¤âÏÃ¤·¤¿¤¤¡×
B¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤ÎÁ°¤ÇÏÃ¤¹¤Î¤À¤«¤é¡¢Âà¶þ¤µ¤»¤º¾Ð¤¤¤â½Ð¤ë¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤Ë¤·¤¿¤¤¡×
C¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤ÎÁ°¤ÇÏÃ¤¹¤Î¤À¤«¤é¡¢°ìÈÖÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÁ´°÷¤Ë»ý¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
ÉáÄÌ¤ÏA¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢²ñµÄ¤ÎËÁÆ¬¤Ç¤Î1Ê¬ÄøÅÙ¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¤¢¤ì¡¢¹Ö±é¤Î¤è¤¦¤Ê90Ê¬¥µ¥¤¥º¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ç¤¢¤ì¡¢¤¤¤¯¤Ä¤âÍ×ÁÇ¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤È»¶Ì¡¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ä°½°¤ò°ú¤¹þ¤à¤Ë¤Ï¡¢B¤Î¤è¤¦¤Ë¥æ¡¼¥â¥¢¤ä¾éÃÌ¤òÁÈ¤ß¹þ¤â¤¦¤È¤¹¤ë»ÑÀª¤Ï°¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤Ç¤Ï¤Þ¤ÀÆóÎ®¤Ç¡¢ÌÌÇò¤µ¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ò¤¹¤ëÁ°¤Î¿´¹½¤¨¤È¤·¤Æ¤ÏC¤¬ÍýÁÛ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ö¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤Ï1¤Ä¤Ë¹Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤Ç¤¹¡£
¢§¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ä¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤â¤Ã¤È¤â½ÅÍ×¤ÊÆâÍÆ¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¤¤ÎÉ½¸½
¡¦¡Ö¤¤ç¤¦¤Ï¡¢¤³¤ì¤À¤±³Ð¤¨¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡¦¡Ö¤è¤í¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¡© ¤³¤³¤«¤éÂç»ö¤Ê¤³¤È¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×
¡¦¡Ö¤³¤³¤«¤éÏÃ¤¹ÆâÍÆ¡¢ÀäÂÐ¤Ë£Ó£Î£Ó¤ÇÎ®¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×
¡Ú·è¤á¤Î°ì¸À¡Û¡Ö¤¤ç¤¦¤Ï¡»¡»¤¬°ìÈÖ½ÅÍ×¤Ç¤¹¡×
°ìÈÖÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¡¢°ìÈÖ·è¤á¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤³¤È¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë
¤¿¤À¡¢¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤ÆÇ¯¿ô¤ò½Å¤Í¤ì¤Ð½Å¤Í¤ë¤Û¤É¡¢ÀâÆÀÎÏ¤ä¿®Íê´¶¡¢¤½¤ì¤Ë½Å¸ü´¶¤Þ¤Çµá¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤¿¤È¤¨¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢Ä°½°¤«¤é¡Ö¤¢¤Î¿Í¡¢¥¬¥Á¥¬¥Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Èµ¤¼è¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¸ì¤ê½Ð¤·¤Ç¤¹¡£
A¡Ö¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡û¡û¤È¿½¤·¤Þ¤¹¡×
B¡Ö¤¤ç¤¦¤Ï½ë¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡û¡û¤È¿½¤·¤Þ¤¹¡×
C¡Ö¤¤ç¤¦¤Ï½ë¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ê´Ö¡Ë¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡û¡û¤È¿½¤·¤Þ¤¹¡×
A¤ÏÉáÄÌ¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡£¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡Ö¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤¬Áá¸ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ³êÀå¤¬°¤¯¤Ê¤ê¡¢¡Ö¤¤¤é¤é¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯²»¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤³¤È¤Ç¡Öº£¤Î¼«Ê¬¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈºÆ³ÎÇ§¤·¡¢Í¾·×¤Ë¶ÛÄ¥¤¬ÁýÉý¤µ¤ì¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
B¤Ï¡Ö½ë¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÄ°½°¤Ë¸ì¤ê¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ËÍ¾Íµ¤ò»ý¤¿¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
C¤Ï¡¢¡Ö½ë¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡Ö¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Î´Ö¤Ë¡¢¤¢¤¨¤Æ¡Ö´Ö¡×¤òºî¤ê¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¸ì¤ê»Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ç¼«Ê¬¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¤ëÊýË¡¤Ç¤¹¡£
¡Ö´Ö¡×¤Ï¡¢Ä°½°¤Ë¡Ö¤ª¤ä¤Ã¡©¡×¤È»×¤ï¤»¡¢¤³¤Á¤é¤ÎÏÃ¤Ë°ú¤¹þ¤à¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÏÃ¤ò¤æ¤Ã¤¿¤ê»Ï¤á¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¯¸ú²Ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤â¤¦1¤ÄÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï»ëÀþ¤Ç¤¹¡£Ã¯¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¸ì¤ë¤«¡¢¤½¤Î¤È¤¤Î»ëÀþ¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¤Ç¡¢Ä°½°¤Ø¤ÎÅÁ¤ï¤êÊý¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
Ä°½°¤Î¿ô¤¬10¿Í¤Ç¤¢¤ì¡¢¿ôÉ´¿Í¤Ç¤¢¤ì¡¢Á´°÷¤ÈÌÜ¤ò¹ç¤ï¤»¤ë´¶³Ð¤ÇÎ×¤à¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÌÜ¤¬¹ç¤¨¤Ð¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¡¢³Î¼Â¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅÁ¤¨¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç»ëÀþ¤òÍ¸ú¤Ë»È¤¦ÊýË¡
1. ²ñ¾ìÁ´ÂÎ¡¢²ñµÄ¼¼Á´ÂÎ¤ò¤¶¤Ã¤È¸«ÅÏ¤¹
2. ¥í¡¼¥Þ»ú¤Î¡Ö£Ú¡×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¡¢²ñ¾ì¤Îº¸¸åÊý¢ª±¦¸åÊý¢ªº¸Á°Êý¢ª±¦Á°Êý¤Î½ç¤Ç»ëÀþ¤òÆ°¤«¤»¤ë
3. ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤´¤È¤ËÄ°½°¤ÈÌÜ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯
¡Ú·è¤á¤Î°ì¸À¡Û¡Ö¤¤ç¤¦¤Ï½ë¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ê´Ö¡Ë¡¢¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¡×
¡ÖÏÃ¡×¢ª¡Ê´Ö¡Ë¢ª¡ÖÏÃ¡×¤Ç¡Ê´Ö¡Ë¤ò½Å»ë¤·¤è¤¦
¤³¤Î½ñÀÒ¤ÎÃø¼Ô¡§À¶¿å¹îÉ§ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
À¯¼£¡¦¶µ°é¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢¤Ó¤ï¤³À®ìþ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç³Ø¶µ¼ø¡£°¦É²¸©º£¼£»Ô½Ð¿È¡£Áá°ðÅÄÂç³ØÂç³Ø±¡¸ø¶¦·Ð±Ä¸¦µæ²Ê½¤Î»¡¢µþÅÔÂç³ØÂç³Ø±¡Ë¡³Ø¸¦µæ²ÊÇî»Î¸å´ü²ÝÄøËþ´üÂà³Ø¡£Ê¸²½ÊüÁ÷Æþ¼Ò¸å¡¢À¯¼£µ¼Ô¡¢¥Ù¥ë¥ê¥óÆÃÇÉ°÷¡¢ÊÆ¹ñÎ±³Ø¤ò·Ð¤Æ¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡¢ÂçºÊ½÷»ÒÂç³ØÈó¾ï¶Ð¹Ö»Õ¡¢ÊóÆ»¥Á¡¼¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÎòÇ¤¡£ÀìÌçÊ¬Ìî¤Ï¡Ö¸½ÂåÀ¯¼£¡×¤È¡Ö¹ñºÝ´Ø·¸ÏÀ¡×¡£Âç³Ø¤Ç¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¥»¥ó¥¿¡¼Ä¹¤òÌ³¤á¡¢¥á¥Ç¥£¥¢½Ð±é¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥óµ»ö¤Î¼¹É®¤ä¹Ö±é¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÆ°Ãæ¡£¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¡ØÃÎ¤Ã¤ÆÆÀ¤¹¤ë¡¢¤¹¤´¤¤Ë¡Â§77¡Ù¡ÊÃæ¸ø¿·½ñ¥é¥¯¥ì¡Ë¤Û¤«Ãø½ñÂ¿¿ô¡£
(Ê¸:À¶¿å ¹îÉ§)
