¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯4°Ì»ØÌ¾¤ÎÁêÎÉ¤¬²¾·ÀÌó¡¡·è¤áµå¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ï¡Ö¿¿¤Ã¤¹¤°¤Îµ°Æ»¤«¤é½Ä¤ËÍî¤Á¤ë¤è¤¦¤ËÆ°¤¯¡×
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é4°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿´ôÉì¶¨Î©Âç¤ÎÁêÎÉ²íÅÍÅê¼ê¡Ê22¡Ë¤¬23Æü¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¸ò¾Ä¤·¡¢·ÀÌó¶â5000Ëü±ß¡¢Ç¯Êð1000Ëü±ß¤Ç·ÀÌó¹ç°Õ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇÂ®152¥¥í¤ÎÄ¾µå¤Ë¥«¡¼¥Ö¡¢¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¡¢¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¡¢2¼ïÎà¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡¢¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ï¡Ö¿¿¤Ã¤¹¤°¤Îµ°Æ»¤«¤é¡¢½Ä¤ËÍî¤Á¤ë¤è¤¦¤ËÆ°¤¤Þ¤¹¡£ÌÚ¤Î¥Ð¥Ã¥È¤Ï¿Ä¤ò¤º¤é¤»¤ÐÂÇ¤Á¼è¤ì¤ë¤È»×¤¤¡¢Âç³Ø2Ç¯¤Î½©Âç²ñ¤Î¸å¤ËÎý½¬¤·¤Æ¼ê¤ËÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼«¿®¤ò»ý¤Äµå¤À¡£
¡¡Ê¡»³Î¶ÂÀÏº¥¢¥Þ¥¹¥«¥¦¥È¥Á¡¼¥Õ¤â¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤Î¥¥ì¤ÈÊÑ²½µå¤ÏÎÉ¤¤¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¡ÖÆÃ¤Ë¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤È¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ï¡¢¥Ç¡¼¥¿¤Ç¤âÎÉ¤¤¡£ÊÑ²½ÎÌ¤ä²óÅ¾¿ô¤¬NPB¤ÎÍÎÏÅê¼ê¤È°ìÃ×¤¹¤ë¡×¤È¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇÊ¡²¬¤Ë¤Ê¤¸¤ß¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡Ö¡ÊÊ¡²¬À¸³è¤Ï¡Ë³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¤´¤Ï¤ó¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤Ê¤¤¤À¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Ï¡¢·ÜÈé¤ò¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£¸½ºß1¥á¡¼¥È¥ë84¡¢78¥¥í¤ÈºÙ¿È¤Ç¡¢Ê¡»³Î¶ÂÀÏº¥¢¥Þ¥¹¥«¥¦¥È¥Á¡¼¥Õ¤«¤é¤âÂÎ½Å¤È¶ÚÆùÎÌ¥¢¥Ã¥×¤Î½ÉÂê¤ò½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤¢¤ë¡È¿·¿Í²¦¡É¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢ÇîÂ¿¥°¥ë¥á¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÂÎºî¤ê¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£