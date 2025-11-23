¡Úµ´¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó¡ÛOWVº´ÌîÊ¸ºÈ¡Ö400m¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡×Èá´ê¤ÎÏ¢ÇÆ¡¡¡È¥é¥¤¥Ð¥ë¡É¿ûÅÄÎÖÇ«¤Ï²ù¤·µã¤
¡¡23ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡ØÀéÄ»¤Îµ´¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó¡Ù¡Ê¸å7¡§00¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÂÎÎÏ¡¦µ¤ÎÏ¤ò¶Ë¸Â¤Þ¤Çºï¤ê¹ç¤¦¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥ì¡¼¥¹¡ÖÂè7²ó400£íÁö¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó¡×¤ò³«ºÅ¡£Á°²ó¡¢Âç²ñ¿·µÏ¿57ÉÃ¤ò¼ùÎ©¤·½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿²¦¼Ô¡¢º´ÌîÊ¸ºÈ¡ÊOWV¡Ë¤¬¡¢Èá´ê¤ÎÏ¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ä¥Ð¤¹¤®¡ªOWVº´ÌîÊ¸ºÈ¡Ö400m¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡×Èá´ê¤ÎÏ¢ÇÆ
¡¡¥ë¡¼¥ë¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é²á¹ó¡£³Æ¥ì¡¼¥¹400£í¤òÁö¤ê¡¢ºÇ²¼°Ì¤ÏÂ¨Ã¦Íî¡£¤µ¤é¤Ë¡¢³Æ¥ì¡¼¥¹´Ö¤ÎµÙ·Æ¤Ï¤ï¤º¤«5Ê¬¡£Á°²ó²¦¼Ô¤Ç¤¢¤ëº´Ìî¤ÎÏ¢ÇÆ¤òÁË¤à¤Ù¤¯¡¢ÁíÀª12¿Í¤ÎºÇ¶¯¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬·ãÆÍ¤·¤¿¡£
¡¡B&ZAI¤Î¿ûÅÄÎÖÇ«¤¬¡ÖÁ°²ó¡¢º´Ìî¤¯¤ó¤ËÉé¤±¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¤ê¤ó¤Í¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¿ÍÀ¸¡¢¿´¤¨¤°¤é¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢º´Ìî¤¯¤ó¤òÅÝ¤¹¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÖ¶¯¤¤»×¤¤¡£Á´ÉôÇØÉé¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤È¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ËÇ³¤¨¤ëÃæ¡¢º´Ìî¤È¿ûÅÄ¤È¤â¤Ë·è¾¡¤Ë»Ä¤ëÅ¸³«¤Ë¡£
¡¡·è¾¡¤Ç¤Ï¡¢º´Ìî¤¬¸«»ö¤ÊÁö¤ê¤ÇÏ¢ÇÆ¤òÃ£À®¡£¡ÖÆ¨¤²ÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤½¤³¤ÇÎ¥¤µ¤ì¤¿¤éÀäÂÐ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ò¤¿¤¹¤é¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¤½¤·¤Æ¡¢ËÍ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ªÉã¤µ¤ó¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È´î¤Ó¤ÎÀ¼¤ò´ó¤»¤¿¡£°ìÊý¤Î¿ûÅÄ¤¬²ù¤·µã¤¤Ç¡Ö·è¾¡¤ÇÁ´Á³ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
