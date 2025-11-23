¡Úµð¿Í¡ÛÄ¹Ìîµ×µÁ¡¡Æ¹¾å¤²àÂÚ¶õ»þ´Öá¤Ë¶Ã¤¡Ö¤½¤ÎÁ°¤ËÏÂ¿¿»ý¤Á¾å¤²¤Æ¤¿¤«¤é¡Ä¡×
¡¡º£µ¨¸Â¤ê¤Ç°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿µð¿Í¡¦Ä¹Ìîµ×µÁ³°Ìî¼ê¡Ê£´£°¡Ë¤Î°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤¬£²£³Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡ÖËÜÅö¤Ë³§¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È²þ¤á¤Æ´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¾ìÆâ¤Ç¤Ï¥×¥í£±£¶Ç¯´Ö¤Î³èÌö¤ò¤¿¤É¤ëÆÃÊÌ±ÇÁü¤ä¹â¶¶Í³¿¸µ´ÆÆÄ¡¢¥«¥Ö¥¹¡¦ÎëÌÚÀ¿Ìé³°Ìî¼ê¡¢¸¶Ã¤ÆÁÁ°´ÆÆÄ¤Î¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ÏÄ¹ÌîËÜ¿Í¤¤Ã¤Æ¤Î´õË¾¤Ç¼Â¸½¤·¤¿°ÛÎã¤Î¡Ö¥Ò¡¼¥í¡¼¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡×·Á¼°¤Ç¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»×¤¤¤ò¥Õ¥¡¥ó¤ËÅÁ¤¨¤¿¡£¡Ö¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¡©¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×¤ÈËþÂ¤²¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È°ì¼þ¤·¤¿¸å¤Ë¤Ï¡¢¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿²¬ËÜ¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢Æ¹¾å¤²¤ò¤µ¤ì¤¿ÇØÈÖ¹æ£·¡£´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤ÀËÜµòÃÏ¤ÎÅ·°æ¤ò¸«¾å¤²¡¢¾Ð´é¤ÇÃè¤òÉñ¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¤³¤ì¤Ë¤Ï¾¯¡¹¶Ã¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ä¡£¡Ö¤¹¤Ã¤´¤¤¾å¤¬¤ë¤ó¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤ÈÍ½ÁÛ°Ê¾å¤ÎÂÚ¶õ»þ´Ö¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡ÖÂ¿Ê¬¤½¤ÎÁ°¤Ë¡Ê²¬ËÜ¡ËÏÂ¿¿»ý¤Á¾å¤²¤Æ¤¿¤«¤éÆ±¤¸´¶³Ð¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÊ¬¤½¤ì¤Ç¾å¤¬¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×¤ÈÎäÀÅ¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢µåÃÄ´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤ËËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÊý¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ÀÍÕ¤ò·ë¤ó¤À¡£