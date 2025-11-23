¥Û¥ó¥À¡Ö¡È¿·¡É´ÝÌÜ¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥é¡¼¡×¤ËÃíÌÜ¡ª ¥¯¥é¥Ã¥ÁÁàºîÉÔÍ×¤Î¡ÖHonda E-Clutch¡×ÅëºÜ¼Ö¤âÀßÄê¤µ¤ì¤¿¥Û¥ó¥À¡ÖCL250¡×SNS¤äÈÎÇäÅ¹¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿È¿¶Á¤È¤Ï¡©
Â¤Ä¤À¤Î²þÁ±¤È¡ÖHonda E-Clutch¡×¤ÎÄÉ²Ã
¥Û¥ó¥À¤Ï¡¢¿Íµ¤¤Î¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥é¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¥â¥Ç¥ë¡ÖCL250¡×¤Ë°ìÉô»ÅÍÍÊÑ¹¹¤ò¼Â»Ü¤·¡¢2025Ç¯10·î24Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î°ìÉô»ÅÍÍÊÑ¹¹¤Ç¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°»þ¤Î²÷Å¬À¤ä°·¤¤¤ä¤¹¤µ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Î²þÎÉ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢¥á¥¤¥ó¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Î·Á¾õ¤ò¸«Ä¾¤·¡¢Â¤ò²¼¤í¤·¤¿ºÝ¤Î»ÑÀª¤ò¤è¤ê¼«Á³¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÂ¤Ä¤À¤ò²þÁ±¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Ää¼Ö»þ¤Î°ÂÄê´¶¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢°Â¿´¤·¤Æ°·¤¨¤ë¥Ð¥¤¥¯¤Ø¤È»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥·¡¼¥ÈÆâÉô¤ÎÁÇºà¤âÊÑ¹¹¤µ¤ì¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤âÈè¤ì¤Ë¤¯¤¤ºÂ¤ê¿´ÃÏ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥á¡¼¥¿¡¼¹½Â¤¤â¸«Ä¾¤µ¤ì¡¢ÂÀÍÛ¸÷¤ÎÈ¿¼Í¤òÍÞÀ©¡£ÆüÃæ¤Î»ëÇ§À¤¬¸þ¾å¤·¡¢¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°Ãæ¤Ç¤âÉ¬Í×¤Ê¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢º£²ó¤Î»ÅÍÍÊÑ¹¹¤ÎºÇÂç¤Î¥È¥Ô¥Ã¥¯¤Ï¡¢¿·¥¿¥¤¥×¡ÖCL250 E-Clutch¡×¤ÎÄÉ²Ã¤Ç¤¹¡£
¡¡Honda E-Clutch¤Ï¡¢È¯¿Ê¡¢ÊÑÂ®¡¢Ää»ß¤È¤¤¤Ã¤¿¶îÆ°ÎÏ¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨»þ¤Ë¡¢¥¯¥é¥Ã¥Á¥ì¥Ð¡¼¤òÁàºî¤»¤º¤ËºÇÅ¬¤Ê¥¯¥é¥Ã¥ÁÀ©¸æ¤ò¼«Æ°¤Ç¹Ô¤¦ÅÅ»ÒÀ©¸æµ»½Ñ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢È¯¿Ê»þ¤Î¥®¥¯¥·¥ã¥¯´¶¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¼«Á³¤ÊÊÑÂ®¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¥é¥¤¥À¡¼¤¬½¾Íè¤É¤ª¤ê¥¯¥é¥Ã¥Á¥ì¥Ð¡¼¤òÁàºî¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¼êÆ°¤Ç¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡ÅÅ»ÒÀ©¸æ¤È¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ëÁàºî¤ÎÎ¾Êý¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¹½Â¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢½é¿´¼Ô¤«¤é¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥é¥¤¥À¡¼ÁØ¤Ë¸þ¤±¤¿»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥«¥é¡¼¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤âºþ¿·¤µ¤ì¡¢ÄÌ¾ï»ÅÍÍ¤ÎCL250¤Ë¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤¿°õ¾Ý¤Î¡Ö¥Ñ¡¼¥ë¥«¥Ç¥Ã¥È¥°¥ì¡¼¡×¤ò¿·ÀßÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢CL250 E-Clutch¤Ë¤Ï¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê¡Ö¥Ñ¡¼¥ë¥À¥¹¥¯¥¤¥¨¥í¡¼¡×¤ÈÀº×û¤Ê¡Ö¥Þ¥Ã¥È¥¬¥ó¥Ñ¥¦¥À¡¼¥Ö¥é¥Ã¥¯¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¡×¤Î2¿§¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡½ãÀµ¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¥Ð¥¤¥¶¡¼¤ä¥ê¥¢¥µ¥¤¥É¥«¥Ð¡¼¡¢¥Ê¥Ã¥¯¥ë¥¬¡¼¥É¤Ê¤É¤Î¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤âÊÑ¹¹¤µ¤ì¡¢¤è¤êÉý¹¤¤¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
SNS¤äÈÎÇäÅ¹¤Ç¤âE-Clutch¤Ø¤ÎÃíÌÜ¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô
¡¡º£²ó¤Î°ìÉô»ÅÍÍÊÑ¹¹¤ÎÈ¯É½¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢SNS¾å¤Ç¤âÈ¿¶Á¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡Öº£²ó¤Î»ÅÍÍÊÑ¹¹¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤¡×¡Ö¤Ä¤¤¤ËCL250¤Ë¤âE-Clutch¤¬Íè¤¿¤«¡×¡ÖE-Clutch¥â¥Ç¥ë¾è¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¹¥°ÕÅª¤ÊÀ¼¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖE-Clutch¤¤¤¤¤±¤É²Á³Ê¤¬¾¯¤·¹â¤¤¤«¤â¡×¡Ö°¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢²Á³Ê¤¬·üÇ°¡×¤È¤¤¤Ã¤¿É¾²Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Â¾¤Ë¤â¡ÖE-Clutch¤Ã¤Æ¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¤É¤¦¤À¤í¤¦¡© ¤Þ¤ÀÂ¨·è¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¿µ½Å¤ÊÀ¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¡ÖE-Clutch¤¬½Ð¤¿¤Ê¤éÇã¤ª¤¦¤«ÌÂ¤¦¡×¡ÖÍ½Ìó¾õ¶·¤ò¤ªÅ¹¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¹ØÆþ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤âÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃíÌÜÅÙ¤Î¹â¤µ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢SNS¤Ç¤Ï¹ÎÄêÅª¤Ê°Õ¸«¤È¿µ½Å¤Ê¸«Êý¤¬Æþ¤ê¸ò¤¸¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢¿·µ¡Ç½¤Ø¤Î´Ø¿´¤Î¹â¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¿··¿CL250¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÈÎÇäÅ¹¤Ø¤ÎÈ¿¶Á¤äÍ½Ìó¾õ¶·¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡ÅÔÆâ¤Î¥Û¥ó¥ÀÈÎÇäÅ¹Ã´Åö¼Ô¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤«¤Ê¤ê¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀèÆü¤â¤´ÍèÅ¹¤·¤ÆÂ¨·è¤µ¤ì¤¿Êý¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤ä¤Ï¤ê¡¢E-Clutch¥â¥Ç¥ë¤Ø¤ÎÃíÌÜÅÙ¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¡¡E-Clutch¥â¥Ç¥ë¤ò¤´¹ØÆþ¤µ¤ì¤¿¤ªµÒÍÍ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÌÈµö¼èÆÀÃæ¤È¤¤¤¦Êý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¹¥à¡¼¥º¤Ë±¿Å¾¤ò¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇE-Clutch¥â¥Ç¥ë¤òÁª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ÎÊý¤¬ÎÉ¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¹¥¤ß¤ä±¿Å¾¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤È¤Ç¤¹¡×¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢´ØÀ¾¤ÎÈÎÇäÅ¹Ã´Åö¼Ô¤â¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¿··¿¤¬½Ð¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬µÞÁý¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤Ç¤ËÍ½Ìó¤òºÑ¤Þ¤µ¤ì¤¿Êý¤Ï²¿Ì¾¤«¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î»ÅÍÍÊÑ¹¹¤ÎÂç¤¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÏE-Clutch¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥â¥Ç¥ë¤òÁª¤Ö¤«E-ClutchÁª¤Ö¤«¤Ï¤ªµÒÍÍ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤«¤Ê¤êÊ¬¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ì¥Ö¥ë250¤Ë¤â¡¢E-Clutch¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤¿¥â¥Ç¥ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤È¤ÎÈæÎ¨¤Ï¸ÞÊ¬¸ÞÊ¬¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¤È¤ê¤¢¤¨¤º¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾è¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¡¢¤È¤¤¤¦Êý¤ÏE-Clutch¤òÁª¤Ð¤ì¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤¿¤á¡¢½é¿´¼Ô¤Ç¤Î¤´¹ØÆþ¼Ô¤Ê¤É¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢E-Clutch¤Ë¾è¤é¤ì¤¿Êý¤«¤é¤Ï¡Ø¤«¤Ê¤ê¾è¤ê¿´ÃÏ¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È¤ÎÀ¼¤â¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¥¯¥é¥Ã¥Á¤Î´¶³Ð¤ò¤·¤Ã¤«¤ê³Ð¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤Ï½é¿´¼Ô¤Ç¤â¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥â¥Ç¥ë¤òÁª¤Ð¤ì¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡º£¸å¡¢ÇÓµ¤ÎÌ¤ÎÂç¤¤¤¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾è¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤Ê¤É¤Ï¡¢E-Clutch¤ò¤¢¤¨¤ÆÈò¤±¤Æ¤âÎÉ¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡CL250¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍè¡ÖExpress Yourself¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¥é¥¤¥À¡¼¤Î¸ÄÀ¤È¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò±Ç¤·½Ð¤¹¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î»ÅÍÍÊÑ¹¹¤Ç¤Ï¡¢E-Clutch¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤ÊÁªÂò»è¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÂ¿ÍÍ¤Ê¥æ¡¼¥¶¡¼ÁØ¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡SNS¤Ç¤ÎÃíÌÜÅÙ¤äÈÎÇäÅ¹¤Ç¤ÎÈ¿¶Á¤ò¸«¤ë¸Â¤ê¡¢CL250¤Ïº£¸å¤â250cc¥¯¥é¥¹¤Î¤Ê¤«¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£