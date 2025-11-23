¥ï¥¿¥ê119¡Öµ´¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó¡×¤Ç·ëº§È¯É½¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸À¤¦¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡×½Ð²ñ¤¤¤Ï¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/23¡Û¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¥ï¥¿¥ê119¡Ê32¡Ë¤¬11·î23Æü¡¢°ìÈÌ½÷À¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£Æ±Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÀéÄ»¤Îµ´¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó¡×¡Ê19»þ¡Á¡Ë¤Ë¤ÆÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿Íµ¤·Ý¿Í¡¢·ëº§¸å¤Î½éÅê¹Æ
¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÀéÄ»¤Îµ´¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó¢¡·ãÆ®¡ªÃË»Ò400£íÁö¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡ª¡×¤ÈÂê¤·¡¢ÂÎÎÏ¡¦µ¤ÎÏ¤ò¶Ë¸Â¤Þ¤Çºï¤ê¹ç¤¦¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥ì¡¼¥¹¡ÖÂè7²ó400mÁö¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó¡×¤òÊüÁ÷¡£¥ï¥¿¥ê119¤â»²²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸À¤¦¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·ëº§¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤Æ¡£±ü¤µ¤ó¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Öº£²ó¤Ïº£¤Þ¤Ç¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢±ü¤µ¤ó¤ÈÆó¿Í»°µÓ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÀäÂÐ¤ËÉé¤±¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¹Ô¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¾ìÌÌ¤â¡£¤Þ¤¿¡¢½Ð²ñ¤¤¤Ï¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤ªÁê¼ê¤Î½÷À¤Ï±ÉÍÜ»Î¤Î»ñ³Ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ï¥¿¥ê¤Î·ò¹¯¤òµ¤¸¯¤Ã¤¿±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¿©»ö¤òºî¤ëÍÍ»Ò¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤ªÁê¼ê¤Î½÷À¤È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¥ï¥¿¥ê¤Ï¡ÖËÍ¤È·ëº§¤¹¤ë¤Î¤ò·è¤á¤Æ¡Ø¤ª¶âÃù¤á¤Ê¤¤ã¡Ù¤Ã¤ÆºÆ½¢¿¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈºÊ¤Ø¤Î»×¤¤¤òÅÇÏª¡£¡Ö¼«Ê¬1¿Í¤ÇÍÜ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¿¿·õ¤Ë¾¡¤¿¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¡¢¤ªÁê¼ê¤Î½÷À¤â¡ÖÍ¥¾¡»Ñ¤ò¸«¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÊüÁ÷¸å¤Ë¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ç¡Ö¤½¤·¤ÆÊüÁ÷¤Ç¤âÈ¯É½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ªÆþÀÒ¤Ï¤Þ¤ÀÀè¤Ç¤¹¤¬¤³¤ì¤«¤é¤Ï¥ï¥¿¥ê093¤È¶¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥ï¥¿¥ê¤Ï1993Ç¯10·î24ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ËÌ³¤Æ»½Ð¿È¡£2016Ç¯¤Ë¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¥é¥¥é´Ø·¸¡×¤ò·ëÀ®¤·¡¢2020Ç¯3·î¤Ë¥³¥ó¥Ó¤ò²ò»¶¡£¸½ºß¤Ï¡¢¥Ô¥ó·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¸µ¾ÃËÉ»Î¤Î·ÐÎò¤ò³è¤«¤·¤¿¥Í¥¿¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
