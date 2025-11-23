¡Úµð¿Í¡Û¥É¥é£¶Æ£°æ·òæÆ¤ÏÅìµþ£Ä¤Ç¡Ö¥ÉÇÉ¼ê¤Ê°ìÈ¯¤ò¡×¿·ÆþÃÄÈ¯É½¤Ç³Ð¸ç¸ì¤ë
¡¡µð¿Í¤Î¥É¥é¥Õ¥È£¶°Ì¡¦Æ£°æ·òæÆÆâÌî¼ê¡á±ºÏÂ³Ø±¡¡á¤¬£²£³Æü¡¢¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿£²£°£²£µ¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¿·ÆþÃÄÁª¼êÈ¯É½¤Ë»²²Ã¤·¡¢¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à»Ñ¤ò½éÈäÏª¡££ÇÅÞ¤ÎÁ°¤Ç¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤¬¶½Ê³¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤ÉÇÉ¼ê¤Ê°ìÈ¯¤òÂÇ¤Æ¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È·è°ÕÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡º£¥É¥é¥Õ¥È¤Ç»ÙÇÛ²¼»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿£¶Áª¼ê¤ÇÍ£°ì¤Î¹â¹»À¸¡££±£¸£±¥»¥ó¥Á¡¢£¹£¶¥¥í¤ÎÂÎ³Ê¤Ç¥¹¥±¡¼¥ë¤ÎÂç¤¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¤À¡£¡Ö¤¢¤ì¤À¤±Âç¤¤ÊÀ¼±ç¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ëÃæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î»ý¤ÁÌ£¤Ç¤¢¤ëÄ¹ÂÇÎÏ¡¢¥Ñ¥ó¥ÁÎÏ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡Ö½é¤á¤ÆÅìµþ¥É¡¼¥à¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ËÂµ¤òÄÌ¤»¤¿¤³¤È¤Ï°ì¤ÄÂç¤¤Ê·Ð¸³¡£¤³¤³¤Ç£±Æü¤Ç¤âÁá¤¯³èÌö¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÉ½¾ð¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£
¡¡¡Ö¶ÛÄ¥¤ÏÂ¿¾¯¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¤½¤ì¤è¤ê¤â¡¢¤¢¤ì¤À¤±Ëþ°÷¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç³Ú¤·¤ß¤À¤Ã¤¿¤ê¤¢¤ÎÃæ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦³Ð¸ç¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿Æ£°æ¤Ï¡ÖºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¡Ø¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤È¤¤¤¨¤Ð¡ÊÆ£°æ¡Ë¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ê¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î¼´¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¡¢ÆüËÜ°ì¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤±¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡Ä¹Ìîµ×µÁ»á¤Î°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤âÌÜ¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤±¤¿¡£¡ÖÀÎ¤«¤é¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î»î¹ç¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ä¹Ìî¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤êº£Æü¤Î°¤Éô´ÆÆÄ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ËÜÅö¤ËÀÎ¤«¤é¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¿Êý¤ÏËÜÅö¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¡£¤¢¤ì¤À¤±Âç¤¤ÊÀ¼±ç¡¢²¿ÅÙ¤âÌ¾Á°¤ò¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¤½¤ì¤À¤±°¦¤µ¤ì¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤â¤¢¤ì¤°¤é¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£