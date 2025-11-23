¡Úµð¿Í¡ÛÀ¶¸¶ÏÂÇî»á¡ÖËÜÅö·ä¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥¤¥¸¤ê¤É¤³¤í¤¬¤Ê¤¤¡×¹â¶¶Í³¿»á¤ÎÆþÃÄ»þ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¸ì¤ë
¡¡µð¿Í¤Î¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¡È±äÄ¹Àï¡É¡Á£²£°£°£²Ç¯Í¥¾¡¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±Áë²ñ¡Á¡×¤¬£²£³Æü¡¢Åìµþ£Ä¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢À¶¸¶ÏÂÇî»á¡Ê£µ£¸¡Ë¤ä¾¾°æ½¨´î»á¡Ê£µ£±¡Ë¡¢¹â¶¶Í³¿»á¡Ê£µ£°¡Ë¡á¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎÉ¾ÏÀ²È¡á¡¢¾å¸¶¹À¼£»á¡Ê£µ£°¡Ë¤é£°£²Ç¯¤ËÆüËÜ°ì¤òÃ£À®¤·¤¿¹ë²Ú£Ï£Â£±£´¿Í¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡À¶¸¶»á¤Ï£¹£·Ç¯¤ËÀ¾Éð¤«¤é£Æ£Á¤Çµð¿Í¤ËÆþÃÄ¤·¡¢¾¾°æ»á¤ÏÀ±ÎÇ¤«¤é£¹£³Ç¯¤ËÆþÃÄ¡£·ÄÂç¤«¤é£¹£¸Ç¯¤ËÆþÃÄ¤·¤¿Í³¿»á¤Ï¡Ö¾¾°æ¤µ¤ó¤È¤ÏÆ±À¤Âå¤Ç¹â¹»Ìîµå¤ò¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡£¾®¤µ¤¤º¢¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¹â¹»Ìîµå¤ò¸«¤Æ¡¢¥¥è¤µ¤ó¤Î¹Ã»Ò±à¤ò¡£ÆþÃÄ¤·¤Æ±¦¤ò¸«¤¿¤é¡Ø¤ª¡¢¾¾°æ½¨´î¤¤¤ë¤Ê¤¢¡Ù¡¢Á°¤ò¸«¤¿¤é¡ØÀ¶¸¶¤Ç¤±¤¨¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È½Ò²û¤·¤¿¡£
¡¡À¶¸¶»á¤ÏÆþÃÄ»þ¤ÎÍ³¿»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂç³Ø¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥óµÏ¿¤ò»ý¤Ã¤Æ´ÇÈÄÆþ¤ê¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡£´é¤â¤¤¤¤¤·¡¢¥¹¥¿¡¼À¤¬¤¢¤ë¤Ê¤È¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¥¥ã¥ó¥×¤Ç¸«¤Æ¤¤¤Æ¤â¥·¥å¥¢¤Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ËÜÅö·ä¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥¤¥¸¤ê¤É¤³¤í¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£