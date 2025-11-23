¡ÈÅ´¤Î·ý¡ÉÃæÌî´´»Î¡¡À¤³¦Á°¾¥Àï¤Ø¡Ö¤É¤ó¤ÊÅ¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÉ¬¤º¾¡¤Äµ¤»ý¤Á¡×¡¡¥á¥¤¥ó¤ÎÅ·¿´¤Ë¥Ð¥È¥ó¤Ä¤Ê¤°
¡¡¡þ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°IBFÀ¤³¦¥Õ¥§¥¶¡¼µéÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï¡¡Æ±µé3°Ì¡¡¥é¥¤¡¼¥¹¡¦¥¢¥ê¡¼¥à¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¡ã12²óÀï¡äÆ±µé5°Ì¡¡ÃæÌî´´»Î¡ÊÄë·ý¡Ë¡Ê2025Ç¯11·î24Æü¡¡¥È¥è¥¿¥¢¥ê¡¼¥ÊÅìµþ¡Ë
¡¡IBFÀ¤³¦¥Õ¥§¥¶¡¼µéÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï¤ÎÁ°Æü·×ÎÌ¤¬23Æü¡¢ÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Æ±µé5°Ì¤ÎÃæÌî´´»Î¡Ê30¡áÄë·ý¡¢14¾¡13KO¡Ë¤ÏÂÐÀïÁê¼ê¤ÎÆ±µé3°Ì¥é¥¤¡¼¥¹¡¦¥¢¥ê¡¼¥à¡Ê35¡áÊÆ¹ñ¡¢22¾¡12KO1ÇÔ¡Ë¤È¤È¤È¤â¤Ë57¡¦1¥¥í¤Ç°ìÈ¯¤Ç¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¡£
¡¡¡ÈÅ´¤Î·ý¡É¤Î°ÛÌ¾¤ò¼è¤ëÅìÍÎÂÀÊ¿ÍÎ¥Õ¥§¥¶¡¼µé²¦¼Ô¤ÎÃæÌî¤Ï¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é14Ï¢¾¡¡¢9Ï¢Â³KO¤Ç¡ÈÀ¤³¦Á°¾¥Àï¡É½Ð¾ì¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£¡Ö¤Þ¤º¤Ï¥Û¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È·×ÎÌ¤ò½ª¤¨°ÂÅÈ¡Ê¤¢¤ó¤É¡Ë¤¹¤ë¤È¡Ö¤É¤ó¤ÊÅ¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¼«Ê¬¤¬É¬¤º¾¡¤Äµ¤»ý¤Á¤ÇÄ©¤ß¤¿¤¤¡×¤È5·î¤ËÊÆ¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ç»î¹ç¤ò¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¡¢Æ±¶½¹Ô¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¥¢¥ê¡¼¥à¤È¤Î°ìÀï¤Øµ¤»ý¤Á¤ò¹â¤á¤¿¡£
¡¡¾¡¤Æ¤Ð¸½ºß¤Ï¥¢¥ó¥¸¥§¥í¡¦¥ì¥ª¡Ê31¡áÊÆ¹ñ¡Ë¤¬·¯Î×¤¹¤ë¡¢IBF²¦¼Ô¤Ø¤ÎÄ©Àï¸¢¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¡£¡Ö¡ÊÀ¤³¦¤Ï¡ËÆ¬¤ÎÊÒ¶ù¤Ë¤Ï¾ï¤Ë¤¢¤ë¤¬¡Ä¤Þ¤º¤ÏÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÁê¼ê¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¾¡¤Ä¤³¤È¡×¤ÈÊ¿¾ï¿´¤ò¶¯Ä´¡£¥á¥¤¥ó¤ÎWBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï¤Ç¤ÏÆ±Ìç¤ÇÆ±µé1°Ì¡¦Æá¿ÜÀîÅ·¿´¡Ê27¡áÄë·ý¡¢7¾¡2KO¡Ë¤ÈÆ±µé2°Ì¡¦°æ¾åÂó¿¿¡Ê29¡áÂç¶¶¡¢20¾¡5KO2ÇÔ¡Ë¤¬ÂÐÀï¡£¡Ö¤â¤Á¤í¤óµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡£¾¡¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¸«ÆÏ¤±¤¿¤¤¡£¼«Ê¬¤¬¤¤¤¤Î®¤ì¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¥Ð¥È¥ó¤òÅÏ¤·¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤ò¹þ¤á¤¿¡£