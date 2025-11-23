£Ç£²£°°ÛÎã¤ÎËë°ú¤¡ÄµÄÄ¹¹ñÆî¥¢¤¬³«ËëÄ¾¸å¤Ë¼óÇ¾Àë¸À¤·°ÛµÄ°ì½³¡¢ÊÆ¹ñ¤Ø¤ÎµÄÄ¹°ú¤·Ñ¤®¼°¹Ô¤ï¤º
¡¡¡Ú¥è¥Ï¥Í¥¹¥Ö¥ë¥¯¡áºû»ÒÈþÆà»Ò¡¢½©»³ÍÎÀ®¡Û¼çÍ×£²£°¤«¹ñ¡¦ÃÏ°è¡Ê£Ç£²£°¡Ë¼óÇ¾²ñµÄ¤Ï£²£³Æü¡¢Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¥è¥Ï¥Í¥¹¥Ö¥ë¥¯¤Ç£²Æü´Ö¤ÎÆüÄø¤ò½ª¤¨¤ÆÊÄËë¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤¬·çÀÊ¤¹¤ëÃæ¡¢µÄÄ¹¹ñ¤ÎÆî¥¢¤Ï£²£²Æü¤Î³«ËëÄ¾¸å¡¢µÄÏÀ¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¤Ë¼óÇ¾Àë¸À¤òÈ¾¤Ð¶¯¹ÔÅª¤ËºÎÂò¤·¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤ÏÈ¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Æî¥¢¤Ï¡¢ÍèÇ¯¤ÎµÄÄ¹¹ñ¤òÌ³¤á¤ëÊÆ¹ñ¤Ø¤Î°ú¤·Ñ¤®¼°¤â¹Ô¤ï¤º¡¢°ÛÎã¤ÎËë°ú¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Æî¥¢¤Î¥·¥ê¥ë¡¦¥é¥Þ¥Ý¡¼¥¶ÂçÅýÎÎ¤Ï£²£²Æü¡¢³«Ëë¤Î¼¤ò½Ò¤Ù¤¿Ä¾¸å¤Ë¼óÇ¾Àë¸À¤ÎºÎ·è¤òµÄ¾ì¤Ë»ð¤ê¡¢¹ç°Õ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤¿¤È¤·¤ÆºÎÂò¤òÀë¸À¡£Àë¸ÀÊ¸½ñ¤â¤¿¤À¤Á¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤ÏÃ¯¤â½ÐÀÊ¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÃÙ¤ì¤ÆÅþÃå¤·¤¿¹â»Ô¼óÁê¤âµÄ¾ì¤Ë¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÎÂò¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿³Æ¹ñ¤ÎµÄÏÀ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö£Ç£²£°¤Î´ðËÜ¸¶Â§¤Ï¹ç°Õ¤À¡£Áí°Õ¤Ë´ð¤Å¤«¤Ê¤¤Àë¸À¤ò¾µÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡Ê¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¡Ë¤È°ÛµÄ¤¬¾§¤¨¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¥é¥Þ¥Ý¡¼¥¶»á¤Ï¡ÖÀë¸À¤Ï½ÐÀÊ¼ÔÁ´°÷¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÎÂò¤µ¤ì¤¿¡×¤È°ì½³¡Ê¤¤¤Ã¤·¤å¤¦¡Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÊÆ¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Î¥¢¥ó¥Ê¡¦¥±¥ê¡¼ÉûÊóÆ»´±¤Ï£²£²Æü¡¢¡ÖÆî¥¢¤ÏµÄÄ¹¹ñ¤ÎÃÏ°Ì¤òÉð´ï¤È¤·¤ÆÍÑ¤¤¡¢£Ç£²£°¤Î¸¶Â§¤òÆ§¤ß¤Ë¤¸¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤ÆÈ¿È¯¤·¤¿¡£
¡¡¼óÇ¾Àë¸À¤ÎºÎÂò¤Ï¡¢²ñµÄºÇ½ªÆü¤ä½éÆü¤ÎµÄÏÀ½ªÎ»¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬ÄÌÎã¤Ç¡¢³«ËëÄ¾¸å¤ËºÎÂò¤¹¤ë¤Î¤Ï°ÛÎã¡££Ç£²£°¤ÏÁ´²ñ°ìÃ×¤¬¸¶Â§¤À¤¬¡¢¡Ö¼êÂ³¤µ¬Â§¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡Ê³°Ì³¾Ê¡Ë¤¿¤á¡¢µÄÄ¹¹ñ¤ÎºÛÎÌ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Àë¸À¤Ï¡¢µ¤¸õÊÑÆ°¤Ë¤è¤êÅÓ¾å¹ñ¤Ç¿¼¹ï²½¤¹¤ëºÒ³²ÂÐ±þÎÏ¤Î¶¯²½¤ä¡¢Äã½êÆÀ¹ñ¤ÎºÄÌ³»ýÂ³²ÄÇ½À¤Î³ÎÊÝ¤Ê¤É¡¢¿·¶½¡¦ÅÓ¾å¹ñ¤Î¡Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥µ¥¦¥¹¡×¤¬¼çÄ¥¤¹¤ëÊ¬Ìî¤òÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤·¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤Ï¡¢µÄÄ¹¹ñ¤Î°ú¤·Ñ¤®¼°¤ËºßÆî¥¢ÊÆÂç»È´Û¤ÎÂåÉ½¤¬½ÐÀÊ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Æî¥¢¤Ï¡Ö¼óÇ¾¤«³ÕÎ½µé¤¬Íè¤ë¤Ù¤¤À¡×¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¼°¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£