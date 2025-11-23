µª¥Î¹ñ²°¤Îµ¨Àá¸ÂÄê¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤¬ÅÐ¾ì♡ìÔÂô¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ÇÅß»þ´Ö¤òºÌ¤ë
µª¥Î¹ñ²°¤«¤é¡¢¤³¤Îµ¨Àá¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤µ¤·¤¤¤¯¤Á¤É¤±¤È¥«¥«¥ª¤Î¿¼¤¤¹á¤ê¤¬¹¤¬¤ë¡ÖìÔÂô¤ÊË§½æ¥È¥ê¥å¥Õ¡×¤È¡¢¥Ó¥¿ー¤È¥ß¥ë¥¯¤Î2¼ï¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡ÖìÔÂô¤Ê¥Ó¥¿ー¤È¥ß¥ë¥¯¤Î¥Á¥ç¥³¡×¤Î2¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤¬Â·¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥×¥¢¥Ë¥åー¥®¥Ë¥¢»º¥«¥«¥ªÆ¦»ÈÍÑ¡Ê¢¨¥«¥«¥ª¥Þ¥¹Ãæ¡Ë¤Ë¤è¤ë¥Õ¥ëー¥Æ¥£¤ÊÉ÷Ì£¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¸á¸å¤ÎµÙÂ©¤ä¿©¸å¤Î¤´Ë«Èþ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê♡Åß¤Î»þ´Ö¤ò¾å¼Á¤ËËþ¤¿¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¸ÂÄê¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Ç¤¹¡£
¤¯¤Á¤É¤±Ë¤«¤Ê2¼ïÎà¤Î¸ÂÄê¥Á¥ç¥³
º£²óÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢°Û¤Ê¤ëÌ£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤ë2¤Ä¤Î¸ÂÄê¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡£¡ÖìÔÂô¤ÊË§½æ¥È¥ê¥å¥Õ¡×¡Ê48g 464±ß¡Ë¤Ï¡¢¤ä¤µ¤·¤¤¤¯¤Á¤É¤±¤È¥ìー¥º¥ó¹á¡¢¤½¤·¤Æ¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤»ÀÌ£¤¬°ú¤Î©¤Ä¾åÉÊ¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¡£
¡ÖìÔÂô¤Ê¥Ó¥¿ー¤È¥ß¥ë¥¯¤Î¥Á¥ç¥³¡×¡Ê138g 1,296±ß¡Ë¤Ï¡¢¥ìー¥º¥ó¹á¤È¥ß¥ë¥¯¤¬¤Þ¤í¤ä¤«¤ËÄ´ÏÂ¤·¤¿¥ß¥ë¥¯¥¿¥¤¥×¤È¡¢¥Ó¥¿ー¤ÎÀÚ¤ìÌ£¤È¥Õ¥ëー¥Æ¥£¤Ê»ÀÌ£¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥Ó¥¿ー¥¿¥¤¥×¤Î2¼ïÎà¤òÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£
µ¤Ê¬¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ³Ú¤·¤á¤ëìÔÂô¤Ê¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¹¢ö
¥Ñ¥×¥¢¥Ë¥åー¥®¥Ë¥¢»º¥«¥«¥ª¤ÎÌ¥ÎÏ
2¼ï¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥«¥«¥ª¤Ï¡¢¥Ñ¥×¥¢¥Ë¥åー¥®¥Ë¥¢»º¡Ê¢¨¥«¥«¥ª¥Þ¥¹Ãæ¡Ë¡£Äã²¹¾õÂÖ¤òÊÝ¤Ã¤¿È¯¹ÚÊýË¡¤Ë¤è¤ê¡¢¥ìー¥º¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë¥Õ¥ëー¥Æ¥£¤Ê¹á¤ê¤¬°ú¤Î©¤Ä¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¸½ÃÏÇÀ±à¤Ç¤Ï¥«¥«¥ª²Ã¹©¤Ë¤è¤ë¸ÛÍÑÁÏ½Ð¤Ê¤É¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÇÀ¶È¤ÈÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ø¤Î¹×¸¥¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ì£¤ï¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÇØ·Ê¤Þ¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Ç¤¹¡£
Åß¤Ë´ó¤êÅº¤¦¡È¤´Ë«Èþ¥Á¥ç¥³¡É¤ÇÌþ¤·¤Î»þ´Ö¤ò
µª¥Î¹ñ²°¤Îµ¨Àá¸ÂÄê¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Ï¡¢¤Ò¤ÈÎ³¤Ç¿´¤Þ¤ÇËþ¤¿¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊË¤«¤Ê¹á¤ê¤È¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤¬Ì¥ÎÏ¡£
Ë§½æ¤Ê¥È¥ê¥å¥Õ¤È¥Ó¥¿ー¡õ¥ß¥ë¥¯¤Î2¥¿¥¤¥×¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ø¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
´¨¤µ¤¬¿¼¤Þ¤ëµ¨Àá¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤Ê°û¤ßÊª¤È¤È¤â¤Ë³Ú¤·¤à¤Ò¤È¤È¤¤¬¡¢¤è¤êÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë♡