ÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤Ç£²»ù¼ø¤«¤Ã¤¿¸µÇµÌÚºä¥á¥ó¥Ð¡¼¡¡ÂÎ³°¼õÀº¤Ç¡Ö¼õÀºÍñ¤¬¸÷¤Ã¤Æ¸«¤¨¡×¤ÆÎÞ¡¡É×¤Ï¥×¥íÌîµåÁª¼ê
¡¡£Á£Â£Å£Í£Á¡Ö¥À¥Þ¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤½÷¤¿¤Á¡¡£ó£å£á£ó£ï£î£²¡×¤¬£²£±Æü¡¢ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¸µÇµÌÚºä£´£¶¤Ç£²»ù¥Þ¥Þ¤Î±ÒÆ£ÈþºÌ¡Ê£³£²¡Ë¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢£´Ç¯´Ö¤ÎÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤Ç»Ò¶¡¤ò¼ø¤«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢ÆÃÊÌÍÜ»Ò±ïÁÈ¤ÇÄ¹ÃË¤ÈÄ¹½÷¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¤¿ÉðÆâÍ³µª»Ò¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤ËÌ©Ãå¤·¤¿£Ö£Ô£Ò¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡±ÒÆ£¤Ï¡Ö»ä¤âÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤·¤Æ£²¿Í¡Ê¤Î»Ò¶¡¤ò¡Ë¡¢ÂÎ³°¡Ê¼õÀº¡Ë¤Ç¡Ä¡×¤ÈÂÎ³°¼õÀº¤Ç£²»ù¤ò¼ø¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¡ÊÉðÆâ¤µ¤ó¤¬¡Ë£²£°²ó°Ê¾å¤âºÎÍñ¤µ¤ì¤¿¡¢¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÎÞ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Ê¤¬¤éÀâÌÀ¡£ÉðÆâ¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¡Ö²þ¤á¤Æ¡¢»Ò¶¡¤È¸þ¤¹ç¤ª¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Êì¿Æ¤È¼Â´¶¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¡¢¡ÖÂÎ³°¼õÀº¤Ç°Ü¿¢¤·¤¿»þ¤Ë¡¢¼õÀºÍñ¤¬¸÷¤Ã¤Æ¡Ä¥Ô¥«¡¼¤Ã¤Æ¸÷¤Ã¤¿¡Ê¸÷¤Ã¤Æ¸«¤¨¤¿¡Ë¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ê¤½¤Î»þ¡Ë¤¢¡¢»ä¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡Ä¤Ã¤Æ¡Ê´¶¤¸¤Æ¡Ë¡£µã¤¤Ê¤¬¤éµ¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡±ÒÆ£¤Ï£²£°£±£¹Ç¯£±£°·î¤ËÀ¾Éð¡¦¸»ÅÄÁÔÎ¼Áª¼ê¤È·ëº§¡£ÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤ò·Ð¤Æ£²£²Ç¯£±·î¤ËÄ¹ÃË¡Ê£³¡Ë¡¢£²£³Ç¯£±£²·î¤Ë¤Ï¡¢£²ÅÙ¤ÎÀÚÇ÷Î®»º¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢Ä¹½÷¡Ê£±¡Ë¤ò¼ø¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£