ÀÅ²¬¸©ÈØÅÄ»Ô¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤Ç¤Ï¡¢¾¼ÏÂ¤äÊ¿À®¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥ì¥È¥í¥Õ¥§¥¹¤¬³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÈØÅÄ»Ô¤Î¤é¤é¤Ýー¤ÈÈØÅÄ¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö²û¤«¤·¤Î¥ì¥È¥í¥Õ¥§¥¹¡×¡£
11·î23Æü¤Ï¡¢¾¼ÏÂ¥ì¥È¥í¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤äÊ¸²½¤òÈ¯¿®¤¹¤ëÁýÅÄ¼ùÇµ¤µ¤ó¤È¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤ËÂç¿Íµ¤¤ÎÊ÷¤ê¤¢¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥çー¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÒÁýÅÄ¼ùÇµ¤µ¤ó¡Ó¡Ö¤³¤Á¤é¤Ï¸ª¥Ñ¥Ã¥ÈÀ¹¤êÀ¹¤ê¤ÇÆþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¤Þ¤¿¡¢ÈØÅÄ»ÔÆâ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ì½ê¤Îº£¤ÈÀÎ¤ò¸«Èæ¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¼Ì¿¿¤ä¡¢ÃÏ¸µ¡¦¥ä¥Þ¥ÏÈ¯Æ°µ¡¤ÎÎòÂå¤Î¥Ð¥¤¥¯¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Ë¬¤ì¤¿¿Í¤Ï¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤Êµ¤Ê¬¤ò´®Ç½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢11·î30Æü¤Þ¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
